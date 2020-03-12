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    Завладеет ли «Айнтрахт» преимуществом в первом матче?

    «Айнтрахт» — «Базель». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 12 марта 2020 года

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    Прогноз на «Айнтрахт» — «Базель»
    Гонсалу Пасиенсия
    В 1/8 финала плей-офф Лиги Европы «Айнтрахт» будет принимать «Базель». Игра пройдет на «Коммерцбанк-Арене» 12 марта. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Базель».
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 12 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.62
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  • 4.10
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    В турнирной таблице Группы F Лиги Европы коллектив из Франкфурта-на-Майне сумел занять второе место. В шести матчах эта команда заработала 9 очков.

    А на стадии 1/16 финала ЛЕ «Айнтрахт» противостоял «РБ Зальцбургу». Сперва немцы разгромили австрийцев дома (4:1), а затем соперники расписали мировую (2:2). По сумме двух встреч (6:3) подопечные Ади Хюттера прошли дальше.

    В чемпионате Германии «орлы» на данный момент занимают 12 строчку в турнирной таблице с 28 баллами в запасе. Совсем недавно команда из Франкфурта-на-Майне потеряла очки в игре с «Унионом» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А чуть позже «Айнтрахт» сумел одолеть «Вердер» в четвертьфинале Кубка страны (2:0). 7 марта «орлы» в рамках 25 тура Бундеслиги крупно влетели «Байеру» (0:4).

    «Базель»

    В шести матчах на групповой стадии Лиги Европы коллектив из одноименного швейцарского города заработал 13 очков, благодаря чему он занял первое место в таблице квартета C.

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    • А соперником в плей-офф у «Базеля» был АПОЭЛ. Оба раза подопечные Марселя Коллера одержали верх над представителями Кипра (3:0; 1:0).

    В домашнем чемпионате красно-синие пока ищут третьими. За 23 матча чемпионата они заработали 40 баллов, отстав от лидеров на 5 пунктов. В первых двух встречах Суперлиги в 2020 году эта команда уступила «Янг Бойз» (0:2) и «Санкт-Галлену» (1:2).

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    Затем «Базель» разгромил «Цюрих» (4:0), после чего остался без очков в противостоянии с «Туном» (0:1). 23 февраля коллектив Коллера расписал мировую с клубом «Серветт» (2:2).

    Прогноз и ставки

    На победу «Айнтрахта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,64, на ничью — 4,28, а на победу «Базеля» — 5,45.

    На «Коммерцбанк-Арене» хозяевам очень важно выиграть, чтобы отправиться в Швейцарию с преимуществом. Наши прогноз и ставка на матч — победа «Айнтрахта» с коэффициентом 1,64. 0

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    «Айнтрахт» — «Базель». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 12 марта 2020 года. Прогноз на «Айнтрахт» — «Базель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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