«Айнтрахт» — «Вердер». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Кубка Германии 4 марта 2020 года

В матче 1/4 Кубка Германии «Айнтрахт» примет во Франкфурте «Вердер». Игра пройдет на «Коммерцбанк-Арене» 4 марта и начнется в 22:45 по Москве. Прогноз на «Айнтрахт» — «Вердер».

«Айнтрахт»

На прошлой неделе «Айнтрахт» прошел в 1/8 Лиги Европы, обыграв «Зальцбург» по сумме двух матче 6:3. Вторая игра завершилась вничью (2:2). Перед этим команда проиграла дома «Униону» в чемпионате (1:2).

Это было второе поражение «орлов» подряд в Бундеслиге. Ранее они уступили «Боруссии» Д со счетом 4:0. На фоне всех этих неудач выделяется домашняя статистика. «Айнтрахт» выиграл 4 из 5 матчей дома.

Перед поражением от «Униона» коллектив дважды обыграл «Лейпциг» (2:0 и 3:1) и разгромил «Аугсбург» (5:0).

В Кубке Германии «франкфуртцы» выиграли у «Мангейма» 3:5. После на выезде они обыграли «Санкт-Паули» 1:2. В прошлом раунде команда выиграла у «Лейпцига» 3:1.

«Вердер»

«Вердер» неудачно выступает в чемпионате, зато в Кубке Германии клуб уже себя показал. «Бременцы» в прошлый раз выиграли у «Боруссии» Д со счетом 3:2. Также были разбиты «Дельменхорст» (1:6) и «Хайденхайм» (4:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

Последняя серия у «музыкантов» неудачная. Они проиграли три матча подряд «всухую», уступив «Боруссии» Д 0:2, «Лейпцигу» 3:0 и «Униону» 0:2.

На выезде «бело-зеленые» проиграли 4 из 5 поединков, забив только три мяча, при этом не более одного за игру.

Вообще стоит добавить, что «Вердер» — самый пропускающий коллектив Бундеслиги. У них 53 гола в 23 играх и 14 поражений за этот период.

Прогноз и ставки

Дела «Вердера» идут ужасно. «Айнтрахт» дома играет неплохо, поэтому «музыкантам» явно будет тяжело, несмотря на то, что гости не проигрывали во Франкфурте в двух последних поединках.

Каждое противостояние этих команд проходит жарко. В 6 играх подряд забивалось больше двух мячей. нередко можно увидеть и четыре гола.

1.83 и 4.00 — коэффициенты на победу «Айнтрахта» и «Вердера». На ничью дают 4.20. Мы же предлагаем поставить на тотал больше 2.5 за 1.74. 0