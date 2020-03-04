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    «Айнтрахт» и «Вердер» по традиции сыграют результативно

    «Айнтрахт» — «Вердер». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Кубка Германии 4 марта 2020 года

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    Прогноз на «Айнтрахт» — «Вердер»
    Флориан Кофельдт
    В матче 1/4 Кубка Германии «Айнтрахт» примет во Франкфурте «Вердер». Игра пройдет на «Коммерцбанк-Арене» 4 марта и начнется в 22:45 по Москве. Прогноз на «Айнтрахт» — «Вердер».
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    Футбол. Германия. Кубок 04 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    На прошлой неделе «Айнтрахт» прошел в 1/8 Лиги Европы, обыграв «Зальцбург» по сумме двух матче 6:3. Вторая игра завершилась вничью (2:2). Перед этим команда проиграла дома «Униону» в чемпионате (1:2).

    Это было второе поражение «орлов» подряд в Бундеслиге. Ранее они уступили «Боруссии» Д со счетом 4:0. На фоне всех этих неудач выделяется домашняя статистика. «Айнтрахт» выиграл 4 из 5 матчей дома.

    Перед поражением от «Униона» коллектив дважды обыграл «Лейпциг» (2:0 и 3:1) и разгромил «Аугсбург» (5:0).

    В Кубке Германии «франкфуртцы» выиграли у «Мангейма» 3:5. После на выезде они обыграли «Санкт-Паули» 1:2. В прошлом раунде команда выиграла у «Лейпцига» 3:1.

    «Вердер»

    «Вердер» неудачно выступает в чемпионате, зато в Кубке Германии клуб уже себя показал. «Бременцы» в прошлый раз выиграли у «Боруссии» Д со счетом 3:2. Также были разбиты «Дельменхорст» (1:6) и «Хайденхайм» (4:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Последняя серия у «музыкантов» неудачная. Они проиграли три матча подряд «всухую», уступив «Боруссии» Д 0:2, «Лейпцигу» 3:0 и «Униону» 0:2.

    На выезде «бело-зеленые» проиграли 4 из 5 поединков, забив только три мяча, при этом не более одного за игру.

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    • Вообще стоит добавить, что «Вердер» — самый пропускающий коллектив Бундеслиги. У них 53 гола в 23 играх и 14 поражений за этот период.

    Прогноз и ставки

    Дела «Вердера» идут ужасно. «Айнтрахт» дома играет неплохо, поэтому «музыкантам» явно будет тяжело, несмотря на то, что гости не проигрывали во Франкфурте в двух последних поединках.

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    Каждое противостояние этих команд проходит жарко. В 6 играх подряд забивалось больше двух мячей. нередко можно увидеть и четыре гола.

    1.83 и 4.00 — коэффициенты на победу «Айнтрахта» и «Вердера». На ничью дают 4.20. Мы же предлагаем поставить на тотал больше 2.5 за 1.74. 0

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