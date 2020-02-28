«Реал Сосьедад» — «Вальядолид». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Испании 26 февраля 2020 года

В рамках 26-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» 26 февраля на «Реале Арена» примет «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 23:00 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Вальядолид».

«Реал Сосьедад»

Коллектив из Сан-Себастьяна имеет в своем активе 40 очков. Команда приняла участие в 24 турах Примеры. В таблице чемпионата она находится на шестой позиции.

В феврале «Реал Сосьедад» сыграл в пяти встречах на разных турнирах. В этих поединках подопечные Иманоля Альгуасиля сумели победить четырежды.

После того, как «Реал Сосьедад» прошел «Реал» (4:3) в Кубке страны, команда добилась серии из четырех победных матчей кряду.

Календарь и таблица испанской Примеры

Сперва команда Альгуасиля одолела «Атлетик» в чемпионате (2:1) и «Мирандес» в первой полуфинальной встрече Кубка (2:1), а в прошлом туре Примеры коллектив разгромил «Валенсию» (3:0).

«Вальядолид»

У «Вальядолида» на счету находится 29 зачетных пунктов. Эти баллы позволяют команде находится на 15 месте в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета на семь очков.

«Пусела» за последние четыре поединка первенства смогли добыть семь пунктов. Они набрали в играх с «Мальоркой» (1:0) в гостях, «Вильярреалом» (1:1) в родных стенах и «Эспаньолом» (2:1) дома.

Также в этом отрезке «фиолетово-белые» были повержены на везде «Гранадой» (1:2) в позапрошлом туре Ла Лиги. Вместе с тем, только одно поражение в этих поединках позволяет команде рассчитывать на хороший результат.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Реал Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0