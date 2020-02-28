«Реал Сосьедад» — «Вальядолид». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Испании 26 февраля 2020 года

«Реал Сосьедад»
Коллектив из Сан-Себастьяна имеет в своем активе 40 очков. Команда приняла участие в 24 турах Примеры. В таблице чемпионата она находится на шестой позиции.
В феврале «Реал Сосьедад» сыграл в пяти встречах на разных турнирах. В этих поединках подопечные Иманоля Альгуасиля сумели победить четырежды.
После того, как «Реал Сосьедад» прошел «Реал» (4:3) в Кубке страны, команда добилась серии из четырех победных матчей кряду.
Календарь и таблица испанской Примеры
Сперва команда Альгуасиля одолела «Атлетик» в чемпионате (2:1) и «Мирандес» в первой полуфинальной встрече Кубка (2:1), а в прошлом туре Примеры коллектив разгромил «Валенсию» (3:0).
«Вальядолид»
У «Вальядолида» на счету находится 29 зачетных пунктов. Эти баллы позволяют команде находится на 15 месте в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета на семь очков.
«Пусела» за последние четыре поединка первенства смогли добыть семь пунктов. Они набрали в играх с «Мальоркой» (1:0) в гостях, «Вильярреалом» (1:1) в родных стенах и «Эспаньолом» (2:1) дома.
Также в этом отрезке «фиолетово-белые» были повержены на везде «Гранадой» (1:2) в позапрошлом туре Ла Лиги. Вместе с тем, только одно поражение в этих поединках позволяет команде рассчитывать на хороший результат.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, ничья — в 4,20.
Рекомендуем ставить на то, что «Реал Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0