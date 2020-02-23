«Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Испании 23 февраля 2020 года

В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» будет принимать «Вильярреал». Встреча пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде 23 февраля. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Вильярреал».

«Атлетико»

В феврале «Атлетико» удалось прервать свою серию из пяти подряд матчей без побед. Текущая серия команды Диего Симеоне насчитывает три поединка без поражений в разных турнирах.

В чемпионате Испании «Атлетико» в последних турах минимально обыграл «Гранаду» (1:0), а также сыграл вничью с «Валенсией» (2:2). А на неделе «матрасники» успешно стартовали в плей-офф Лиги чемпионов — мадридцы на своем поле минимально обыграли «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала (1:0).

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» после 24-х туров занимает четвертое место. У команды в активе 40 очков, она на 3 очка отстает от «Хетафе», который идет третьим.

Календарь и таблица испанской Примеры

У «Атлетико» лишь 25 забитых голов, что является худшим показателем среди команд из топ-9 чемпионата, но всего 17 пропущенных (второй лучший результат в лиге после «Реала»).

«Вильярреал»

Беспроигрышная серия «Вильярреала» в Ла Лиге насчитывает три матча. Однако в феврале команда Хавьера Кальехи все же проигрывала — в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Мирандеса» — 2:4.

После этого поражения «Вильярреал» провел два матча в чемпионате — сперва на выезде была зафиксирована ничья с «Вальядолидом» (1:1), а затем дома был обыгран «Леванте» — 2:1.

«Вильярреал» традиционно для себя ведет борьбу за попадание в еврокубки. У команды 38 набранных очков и шестая позиция в таблице. Лишь 2 очка отделяют «Вильярреал» от зоны Лиги чемпионов.

У «Вильярреала» 42 забитых мяча (это третий лучший результат в Ла Лиге) и 32 пропущенных (сразу десять команд в чемпионате пропускают меньше).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1,71, на ничью — 3,74, а на победу «Вильярреала» — 5,45.

Встреча этих команд в первом круге завершилась без забитых голов — 0:0.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Вильярреал» — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,77. 0