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    «Атлетико» и «Вильярреал» много не забьют?

    «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Испании 23 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Атлетико» — «Вильярреал»
    Альваро Мората
    В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» будет принимать «Вильярреал». Встреча пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде 23 февраля. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Вильярреал».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Февраля 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреаль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.68
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    В феврале «Атлетико» удалось прервать свою серию из пяти подряд матчей без побед. Текущая серия команды Диего Симеоне насчитывает три поединка без поражений в разных турнирах.

    В чемпионате Испании «Атлетико» в последних турах минимально обыграл «Гранаду» (1:0), а также сыграл вничью с «Валенсией» (2:2). А на неделе «матрасники» успешно стартовали в плей-офф Лиги чемпионов — мадридцы на своем поле минимально обыграли «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала (1:0).

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» после 24-х туров занимает четвертое место. У команды в активе 40 очков, она на 3 очка отстает от «Хетафе», который идет третьим.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Атлетико» лишь 25 забитых голов, что является худшим показателем среди команд из топ-9 чемпионата, но всего 17 пропущенных (второй лучший результат в лиге после «Реала»).

    «Вильярреал»

    Беспроигрышная серия «Вильярреала» в Ла Лиге насчитывает три матча. Однако в феврале команда Хавьера Кальехи все же проигрывала — в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Мирандеса» — 2:4.

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    После этого поражения «Вильярреал» провел два матча в чемпионате — сперва на выезде была зафиксирована ничья с «Вальядолидом» (1:1), а затем дома был обыгран «Леванте» — 2:1.

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    • «Вильярреал» традиционно для себя ведет борьбу за попадание в еврокубки. У команды 38 набранных очков и шестая позиция в таблице. Лишь 2 очка отделяют «Вильярреал» от зоны Лиги чемпионов.

    У «Вильярреала» 42 забитых мяча (это третий лучший результат в Ла Лиге) и 32 пропущенных (сразу десять команд в чемпионате пропускают меньше).

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1,71, на ничью — 3,74, а на победу «Вильярреала» — 5,45.

    Встреча этих команд в первом круге завершилась без забитых голов — 0:0.

    Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Вильярреал» — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,77. 0

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    «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Испании 23 февраля 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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