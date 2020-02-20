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    «Клуж» даст дома бой «Севилье»?

    «Клуж» — «Севилья». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 20 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Клуж» — «Севилья»
    Михай Бордеяну
    В четверг, 20 февраля, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы румынский «Клуж» на своем поле примет испанскую «Севилью». Начало игры — в 20:55 по Москве. Прогноз на «Клуж» — «Севилья».
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 20 Февраля 2020 года
    Клуж
    • Клуж 20:55 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.00
  • X
  • 3.60
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  • 1.90
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    «Клуж»

    Чемпион Румынии взял старт в этом сезоне еврокубков еще летом, начав свой путь в Лиге чемпионов, откуда был выбит пражской «Славией» на последней стадии отбора.

    Перебравшись сразу на групповой этап Лиги Европы и попав в один квартет с «Селтиком», «Лацио» и «Ренном», «железнодорожники» заняли там второе место, набрав в шести поединках 12 баллов (четыре победы и два поражения).

    После 25 туров чемпионата Румынии «Клуж» с 49 зачетными баллами расположился на самом верху турнирной таблицы, имея преимущество над ближайшим преследователем в три очка.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Накануне команда сыграла на своей арене 0:0 с «Вииторулом» в рамках первенства. Этим результатом она продлила свою беспроигрышную серию с учетом всех турниров до шести встреч.

    «Севилья»

    «Севилья» свой старт в еврокубках сразу начала с группового этапа Лиги Европы, где в одной компании с АПОЭЛем, «Карабахом» и «Дюделанжа» без проблем заняла первое место, выиграв пять игр при одном поражение.

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  • 17/02/2020

    • Единственная неудача случилась с «нервионцами» в заключительном поединке группы ЛЕ от киприотов ни их поле 0:1. Остальные встречи они выиграли с общим счетом 14:2.

    В турнирной таблице Примеры севильцы идут пятыми, но четвертому «Атлетико» они уступают только по дополнительным показателям, а ряд преследователей опережают на 2-3 очка.

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    На выходных «красно-белые» расписали домашнюю результативную ничью с аутсайдером «Эспаньолом» (2:2), продлившую их безвыигрышную серию до четырех матчей.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Севильи» — 1.95, победа «Клужа» — 4.00, ничья — 3.55.

    Учитывая не лучшую на данный момент форму у испанцев, рекомендуем в этой игре проставить на непроигрыш «Клужа», который дома выступает в целом неплохо. 0

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