«Клуж» — «Севилья». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 20 февраля 2020 года

В четверг, 20 февраля, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы румынский «Клуж» на своем поле примет испанскую «Севилью». Начало игры — в 20:55 по Москве. Прогноз на «Клуж» — «Севилья».

«Клуж»

Чемпион Румынии взял старт в этом сезоне еврокубков еще летом, начав свой путь в Лиге чемпионов, откуда был выбит пражской «Славией» на последней стадии отбора.

Перебравшись сразу на групповой этап Лиги Европы и попав в один квартет с «Селтиком», «Лацио» и «Ренном», «железнодорожники» заняли там второе место, набрав в шести поединках 12 баллов (четыре победы и два поражения).

После 25 туров чемпионата Румынии «Клуж» с 49 зачетными баллами расположился на самом верху турнирной таблицы, имея преимущество над ближайшим преследователем в три очка.

Календарь и таблица Лиги Европы

Накануне команда сыграла на своей арене 0:0 с «Вииторулом» в рамках первенства. Этим результатом она продлила свою беспроигрышную серию с учетом всех турниров до шести встреч.

«Севилья»

«Севилья» свой старт в еврокубках сразу начала с группового этапа Лиги Европы, где в одной компании с АПОЭЛем, «Карабахом» и «Дюделанжа» без проблем заняла первое место, выиграв пять игр при одном поражение.

Единственная неудача случилась с «нервионцами» в заключительном поединке группы ЛЕ от киприотов ни их поле 0:1. Остальные встречи они выиграли с общим счетом 14:2.

В турнирной таблице Примеры севильцы идут пятыми, но четвертому «Атлетико» они уступают только по дополнительным показателям, а ряд преследователей опережают на 2-3 очка.

На выходных «красно-белые» расписали домашнюю результативную ничью с аутсайдером «Эспаньолом» (2:2), продлившую их безвыигрышную серию до четырех матчей.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Севильи» — 1.95, победа «Клужа» — 4.00, ничья — 3.55.

Учитывая не лучшую на данный момент форму у испанцев, рекомендуем в этой игре проставить на непроигрыш «Клужа», который дома выступает в целом неплохо. 0