«Клуж» — «Севилья». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 20 февраля 2020 года

«Клуж»
Чемпион Румынии взял старт в этом сезоне еврокубков еще летом, начав свой путь в Лиге чемпионов, откуда был выбит пражской «Славией» на последней стадии отбора.
Перебравшись сразу на групповой этап Лиги Европы и попав в один квартет с «Селтиком», «Лацио» и «Ренном», «железнодорожники» заняли там второе место, набрав в шести поединках 12 баллов (четыре победы и два поражения).
После 25 туров чемпионата Румынии «Клуж» с 49 зачетными баллами расположился на самом верху турнирной таблицы, имея преимущество над ближайшим преследователем в три очка.
Календарь и таблица Лиги Европы
Накануне команда сыграла на своей арене 0:0 с «Вииторулом» в рамках первенства. Этим результатом она продлила свою беспроигрышную серию с учетом всех турниров до шести встреч.
«Севилья»
«Севилья» свой старт в еврокубках сразу начала с группового этапа Лиги Европы, где в одной компании с АПОЭЛем, «Карабахом» и «Дюделанжа» без проблем заняла первое место, выиграв пять игр при одном поражение.
Единственная неудача случилась с «нервионцами» в заключительном поединке группы ЛЕ от киприотов ни их поле 0:1. Остальные встречи они выиграли с общим счетом 14:2.
В турнирной таблице Примеры севильцы идут пятыми, но четвертому «Атлетико» они уступают только по дополнительным показателям, а ряд преследователей опережают на 2-3 очка.
На выходных «красно-белые» расписали домашнюю результативную ничью с аутсайдером «Эспаньолом» (2:2), продлившую их безвыигрышную серию до четырех матчей.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Севильи» — 1.95, победа «Клужа» — 4.00, ничья — 3.55.
Учитывая не лучшую на данный момент форму у испанцев, рекомендуем в этой игре проставить на непроигрыш «Клужа», который дома выступает в целом неплохо. 0