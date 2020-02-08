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    «Верона» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии 8 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Верона» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В 23 туре итальянской Серии А «Верона» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Маркантонио Бентегоди» 8 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Верона» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Верона»

    Команда из Вероны в чемпионате Италии занимает девятое место. За 22 тура этот клуб сумел завоевать 31 балл. От еврокубковой зоны он отстает всего на 1 пункт.

    Сейчас «мастифы» находятся в хорошей форме. В 2020 году коллектив Ивана Юрича никому не проигрывает. 5 января «Верона» одержала верх над СПАЛом (2:0).

    А через неделю желто-синие дома разобрались с «Дженоа» (2:1). В следующей встрече в рамках Серии А эта команда расписала мировую с «Болоньей» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    21 тур итальянского первенства завершился для «Вероны» крупной победой над «Лечче» (3:0). В двух февральских встречах подопечные Ивана Юрича сыграли вничью с «Миланом» (1:1) и «Лацио» (0:0).

    «Ювентус»

    Туринский коллектив сейчас возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства. В 22 матчах чемпионата команда заработала 54 балла.

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    • На старте 2020 года подопечные Маурицио Сарри одержали две победы в Серии А. 6 января «Ювентус» разгромил «Кальяри» (4:0), а через неделю «зебры» переиграли «Рому» (2:1).

    15 января черно-белые встретились с «Удинезе» в Кубке страны. В этом поединке «старая синьора» уверенно разобралась с оппонентами (4:0).

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    Затем «Ювентус» одолел «Парму» в чемпионате (2:1) и прошел «Рому» в Кубке страны (3:1). 26 января туринцы проиграли «Наполи» (1:2). Но 2 февраля коллектив Сарри заработал три очка во встрече с «Фиорентиной» (3:0).

    Прогноз

    На победу «Вероны» букмекеры предлагают котировку 6,60, на ничью — 4,30, а на победу «Ювентуса» — 1,53.

    Нападение туринской команды сейчас трудно остановить. Атакующая линия коллектива Сарри удачно проявит себя и в этом выездном матче. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5 с коэффициентом 1,70. 0

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    «Верона» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии 8 февраля 2020 года. Прогноз на «Верона» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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