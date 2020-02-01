«Уотфорд» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч АПЛ 1 февраля 2020 года

В 25 туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Викаридж Роуд» 1 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Эвертон».

«Уотфорд»

По завершении 24 туров чемпионата Англии команда из одноименного города занимает 19 место в турнирной таблице, имея на своем счету 23 очка.

В новом году подопечные Найджела Пирсона сумели провести серию без поражений из четырех матчей. Началась она с победы 1 января над «Вулверхэмптоном» (2:1).

После этого «Уотфорд» не выявил сильнейшего в результативной битве с «Транмер Роверс» в 1/32 финала Кубка Англии (3:3). А в 22 туре АПЛ «шершни» разобрались с «Борнмутом» (3:0).

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В двух следующих матчах Премьер-лиги «желтая армия» разошлась миром с «Тоттенхэмом» (0:0) и уступила «Астон Вилле», прервав беспроигрышную серию (1:2). В ходе переигровки 1/32 Кубка Англии «Уотфорд» в дополнительное время оказался слабее «Транмер Роверс» (1:2).

«Эвертон»

Коллектив из Мерсисайда сейчас занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ с 30 баллами в активе. От еврокубковой зоны команду отделяют 4 пункта.

Но в пяти январских встречах подопечным Карло Анчелотти удалось выиграть всего 1 раз. Новый год для «Эвертона» начался с поражения от «Ман Сити» (1:2).

5 января «ириски» на «Энфилде» встретились с «Ливерпулем» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. В этом матче гости минимально уступили красным (0:1).

Затем «Эвертон» одержал верх над «Брайтоном» (1:0). А в 23 и 24 турах чемпионата Англии синие сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2).

Прогноз

На победу «Уотфорда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 3,35, а на победу «Эвертона» — 2,60.

Сейчас команды находятся не в лучшей форме. Но коллектив Анчелотти должен в гостях забивать голы в ворота соперников из зоны вылета. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1 с коэффициентом 1,67. 0