«Брешиа» — «Милан». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Италии 24 января 2020 года

В 21 туре итальянской Серии А «Брешиа» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Марио Ригамонти» 24 января. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Брешиа» — «Милан».

«Брешиа»

После 20 туров Серии А коллектив, располагающийся в одноименном городе, имеет в своем активе лишь 15 очков. Поэтому сейчас команда находится в зоне вылета на 19 месте.

В середине декабря подопечные Эудженио Корини порадовали своих болельщиков двумя победами подряд. Сперва «Брешиа» одолела СПАЛ (1:0), после чего она взяла верх над «Лечче» (3:0).

Но с тех пор «ласточки» не выигрывают. В перенесенной встрече 7 тура бело-голубые уступили «Сассуоло» (0:2), а затем команда расписала мировую с «Пармой» (1:1).

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В трех поединках января «Брешиа» потерпела поражение от «Лацио» (1:2), была разгромлена «Сампдорией» (1:5) и сыграла вничью с «Кальяри» (2:2).

«Милан»

В ходе 20 поединков в чемпионате Италии команде из одноименного города удалось подняться на восьмую строчку в таблице. На счету этого коллектива сейчас имеется 28 баллов.

Последний раз подопечные Стефано Пиоли проигрывали 22 декабря. Тогда в Бергамо гости получили пять безответных мячей в свою сетку от «Аталанты» (0:5).

С того момента «россонери» никому не уступали. 18 тур Серии А завершился для «Милана» ничьей в противостоянии с «Сампдорией» на «Сан-Сиро» (0:0).

Затем красно-черные на выезде одержали верх над «Кальяри» (2:0), легко разобрались со СПАЛом в Кубке Италии (3:0) и победили «Удинезе» в чемпионате (3:2).

Прогноз

Победа «Брешии» в игре 21 тура оценивается в 4,60, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,90, а на победу «Милана» — 1,78.

Сейчас красно-черные находятся в неплохой форме, а «ласточки» имеют один из худших показателей в защите в Серии А. За 20 матчей они пропустили 38 голов. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Милана» больше 1,5 за 1,77. 0