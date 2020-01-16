«Парма» — «Рома». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Кубка Италии 16 января 2020 года

В четверг, 16 января, в поединке 1/8 финала Кубка Италии «Парма» на «Эннио Тардини» сыграет с «Ромой». Стартовый свисток будет дан в 23:15 по мск. Прогноз на «Парма» — «Рома».

«Парма»

Накануне «Парма» переиграла на своей территории «Лечче» со счетом 2:0, а перед этим была разгромлена в гостевом поединке «Аталантой» (0:5).

Поражением от бергамцев «крестоносцы» прервали 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой они смогли победить в четырех встречах при одном ничейном исходе.

В турнирной таблице Серии А «желто-синие» с 25 очками находятся на седьмом месте, отставая от еврокубковой зоны всего на один зачетный балл.

В текущем розыгрыше Кубка Италии «Парма» преодолела уже два этапа, поочередно обыграв на своем поле 3:1 «Венецию» и 2:1 «Фрозиноне».

«Рома»

«Рома» свою последнюю игру проиграла, уступив на своей территории туринскому «Ювентусу» со счетом 1:2.

Все прогнозы на спорт

Поражение от «старой синьоры» стало для римлян вторым подряд, туром ранее они оказались слабее в Риме «Торино» (0:2). А перед этими неудачами они не знали горечи поражений в семи матчах кряду.

После первого круга Серии А, «волки» расположились с 35 пунктами на пятой позиции, уступая четвертой строке только по дополнительным показателям.

Отметим, что за последние два кубковых турнира «Рома» не проходила более одного раунда. В прошлом сезоне она была выбита «Фиорентиной» (1:7) на стадии 1/4 финала.

В этом чемпионате Италии «Парма» при своих зрителях одолела римлян со счетом 2:0, а в прошлом сезоне «волки» дважды победили — 2:1 и 2:0.

Прогноз на «Парма» — «Рома»

Римский коллектив, который ведет борьбу за попадание в топ-4 чемпионата, может должным образом не настроится на Кубок страны, что даст хороший шанс на проход хозяевам. 0