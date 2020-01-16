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    Выбьет ли «Парма» из Кубка Италии «Рому»?

    «Парма» — «Рома». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Кубка Италии 16 января 2020 года

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    Прогноз на «Парма» — «Рома»
    Маттиа Спрокати
    В четверг, 16 января, в поединке 1/8 финала Кубка Италии «Парма» на «Эннио Тардини» сыграет с «Ромой». Стартовый свисток будет дан в 23:15 по мск. Прогноз на «Парма» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Кубок 16 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.65
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.95
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    «Парма»

    Накануне «Парма» переиграла на своей территории «Лечче» со счетом 2:0, а перед этим была разгромлена в гостевом поединке «Аталантой» (0:5).

    Поражением от бергамцев «крестоносцы» прервали 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой они смогли победить в четырех встречах при одном ничейном исходе.

    В турнирной таблице Серии А «желто-синие» с 25 очками находятся на седьмом месте, отставая от еврокубковой зоны всего на один зачетный балл.

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  • 13/01/2020

    • В текущем розыгрыше Кубка Италии «Парма» преодолела уже два этапа, поочередно обыграв на своем поле 3:1 «Венецию» и 2:1 «Фрозиноне».

    «Рома»

    «Рома» свою последнюю игру проиграла, уступив на своей территории туринскому «Ювентусу» со счетом 1:2.

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    Поражение от «старой синьоры» стало для римлян вторым подряд, туром ранее они оказались слабее в Риме «Торино» (0:2). А перед этими неудачами они не знали горечи поражений в семи матчах кряду.

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    После первого круга Серии А, «волки» расположились с 35 пунктами на пятой позиции, уступая четвертой строке только по дополнительным показателям.

    Отметим, что за последние два кубковых турнира «Рома» не проходила более одного раунда. В прошлом сезоне она была выбита «Фиорентиной» (1:7) на стадии 1/4 финала.

    В этом чемпионате Италии «Парма» при своих зрителях одолела римлян со счетом 2:0, а в прошлом сезоне «волки» дважды победили — 2:1 и 2:0.

    Прогноз на «Парма» — «Рома»

    Римский коллектив, который ведет борьбу за попадание в топ-4 чемпионата, может должным образом не настроится на Кубок страны, что даст хороший шанс на проход хозяевам. 0

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