«Сент-Этьен» — «Нант». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Лиги 1 12 января 2020 года

В 20 туре французской Лиги 1 «Сент-Этьен» сыграет с «Нантом». Поединок будет проходить на «Жоффруа Гишар». Начало в 17:00 по мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Нант».

«Сент-Этьен»

Хозяева показывали в последнее время нестабильные результаты. Команда ни разу не сыграла вничью за 9 матчей, одержав при этом только три победы.

В прошлый раз «Сент-Этьен» крупно проиграл ПСЖ в Кубке лиги со счетом 6:1. Перед этим «бело-зеленым» удалось выиграть в Кубке страны «Бастию-Борго» (0:3). В последнем матче, который состоялся в рамках Лиги 1, коллектив уступил «Страсбуру» со счетом 2:1.

Календарь и таблица Лиги 1

«Сент-Этьен» проиграл в трех последних матчах чемпионата, пропуская не менее двух мячей. До «Страсбура» обидчиками Stephanois выступили ПСЖ (0:4) и «Реймс» (3:1).

Таким образом, клуб находится на 14 месте с 25 очками. Однако в случае победы «Сент-Этьен» может подняться сразу на несколько позиций.

«Нант»

«Нант» находится в верхней части турнирной таблицы, занимая 5 место. Команда всего в двух очках от зоны еврокубков, так что для гостей очень важно не терять очки.

В прошлом туре чемпионата «канарейки» все же уступили «Анже» со счетом 1:2. До этого у них было две победы подряд с минимальным результатом 1:0.

Кроме того стоит отметить два кубковых поединка. В одном «Нант» проиграл «Страсбуру» 0:1, а во втором — выиграл у «Байонна» 0:2.

Гости редко пропускают больше двух голов. В последних выступлениях им влетало в основном по одному мячу.

Прогноз

«Нант» в этом сезоне находится высоко. Однако команда неудачно выступает против «зеленых». К примеру, в прошлый раз дома она проиграла «Сент-Этьену» 2:3. На выезде у этого соперника «канарейки» не могут выиграть уже 10 поединков подряд.

На «Сент-Этьен» букмекеры дают коэффициент 2.60, тогда как на гостей они предлагают 3.15. Ничья сопровождается коэффом 3.05. Мы же предлагаем поставить на исход «фора 1 (0)» за 1.76. 0