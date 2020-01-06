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    Удержит ли «Интер» лидерство после визита к «Наполи»?

    «Наполи» — «Интер». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч чемпионата Италии 6 января 2020 года

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    Прогноз на «Наполи» — «Интер»
    «Интер» лидирует в Серии А
    6 января «Наполи» на «Сан Паоло» в 18 туре Серии А сыграет с «Интер». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по Москве. Прогноз на «Наполи» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Наполи»

    Неудачные результаты клуба из Неаполя опустили его на 8 место в турнирной таблице. За 17 поединков эта команда заработала 24 балла.

    После поражения от «Ромы» (1:2) в 11 туре Серии А «Наполи» четыре раза сыграл вничью. «Адзурри» разошлись миром с «РБ Зальцбургом» (1:1), «Дженоа» (0:0), «Миланом» (1:1) и «Ливерпулем» (1:1).

    Декабрь команда из Неаполя начала с поражения от «Болоньи» (1:2). Чуть позже «Наполи» не выявил победителя в противостоянии с «Удинезе» (1:1).

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    В финальном матче группового этапа Лиги чемпионов неаполитанцы разгромили «Гент» (4:0), после чего Анчелотти отправили в отставку, а под руководством Рино Гаттузо уступили «Парме» (1:2) и одолели «Сассуоло» (2:1).

    «Интер»

    На данном этапе турнира миланская команда является лидером в таблице. За 17 встреч в Серии А этот коллектив сумел набрать 42 очка.

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    После поражения в Лиге чемпионов от «Боруссии» Д (2:3) подопечные Антонио Конте провели победный отрезок из четырех поединков.

    В чемпионате Италии «нерадзурри» одержали верх над «Вероной» (2:1) и «Торино» (3:0), а 27 ноября «змеи» были сильнее «Славии» (3:1) в ЛЧ.

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    • В декабре команда вылетела из Лиги чемпионов, но поднялась на вершину итальянского первенства. В пяти поединках коллектив одержал только две победы, однако лишь раз уступил.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,7, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 4,5. 0

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