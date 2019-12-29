«Вест Бромвич» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 2.8) и ставки на матч Чемпионшипа 29 декабря 2019 года

В воскресенье, 29 декабря, «Вест Бромвич» будет принимать на своем поле «Мидлсбро» в рамках 25-го тура английского Чемпионшипа. Начало поединка — в 18:00 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Мидлсбро».

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» с 51 баллом лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая второй «Лидс» на три пункта, а третий «Брентфорд» аж на 11 очков.

«Дрозды» не проигрывают уже почти три месяца. На данный момент у них 14-матчевая беспроигрышная серия, в которой они выиграли в девяти из них.

На прошлых выходных «полосатые» не смогли на выезде одолеть «Барнсли» (1:1). Ранее в родных стенах им не удалось переиграть «Брентфорд» (1:1).

Перед этим на выезде подопечные Славена Билича обыграли «Бирмингем Сити» со счетом 3:2.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» перед 25 игровым днем первого дивизиона разместился на 19 месте в таблице, имея на своем счету 27 баллов. От безопасной позиции команда оторвалась на шесть очков.

В предыдущих четырех поединках «Речники» одержали две победы. Обе виктории были добыты в двух последних играх клуба.

В пяти прошлых встречах коллектив потерпел только одно поражение. Его нанес на своем поле «Суонси» — 3:1.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,5, тогда как успех гостей оценивается в 7,0, а ничья — в 4,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Вест Бромвич» выиграет, и обе команды забьют за 2,8. 0