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    Удержится ли «Вест Бромвич» на вершине?

    «Вест Бромвич» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 2.8) и ставки на матч Чемпионшипа 29 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Вест Бромвич» — «Мидлсбро»
    «Вест Бромвич» лидирует в Чемпионшипе
    В воскресенье, 29 декабря, «Вест Бромвич» будет принимать на своем поле «Мидлсбро» в рамках 25-го тура английского Чемпионшипа. Начало поединка — в 18:00 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Мидлсбро».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» с 51 баллом лидирует в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая второй «Лидс» на три пункта, а третий «Брентфорд» аж на 11 очков.

    «Дрозды» не проигрывают уже почти три месяца. На данный момент у них 14-матчевая беспроигрышная серия, в которой они выиграли в девяти из них.

    На прошлых выходных «полосатые» не смогли на выезде одолеть «Барнсли» (1:1). Ранее в родных стенах им не удалось переиграть «Брентфорд» (1:1).

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    Перед этим на выезде подопечные Славена Билича обыграли «Бирмингем Сити» со счетом 3:2.

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» перед 25 игровым днем первого дивизиона разместился на 19 месте в таблице, имея на своем счету 27 баллов. От безопасной позиции команда оторвалась на шесть очков.

    В предыдущих четырех поединках «Речники» одержали две победы. Обе виктории были добыты в двух последних играх клуба.

    В пяти прошлых встречах коллектив потерпел только одно поражение. Его нанес на своем поле «Суонси» — 3:1.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,5, тогда как успех гостей оценивается в 7,0, а ничья — в 4,2.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вест Бромвич» выиграет, и обе команды забьют за 2,8. 0

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    «Вест Бромвич» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 2.8) и ставки на матч Чемпионшипа 29 декабря 2019 года. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Мидлсбро». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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