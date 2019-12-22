«Аякс» — «Ден Хааг». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч чемпионата Нидерландов по футболу 22 декабря 2019 года

В воскресенье, 22 декабря, «Аякс» на своем поле примет «Ден Хааг» в рамках 22-го тура Эредивизии. Встреча, которая пройдет на «Йохан Кройфф Арена», начнется в 14:15 по московскому времени. Прогноз на «Аякс» — «Ден Хааг».

«Аякс»

Амстердамский коллектив лидирует в голландском первенстве. После 17 матчей у него на счету 41 очко, но опережает АЗ по разнице мячей.

До позапрошлого тура у «Аякса» была 9-матчевая победная серия в Эредивизии, пять из которых он выиграл с крупным счетом.

Тем не менее, затем команда потерпела три болезненных поражений. Она проиграла «Виллем II» (0:2) и АЗ (0:1) в национальном первенства, а также — «Валенсии» (0:1), из-за чего вылетела из Лиги чемпионов.

Серия прервалась посреди недели, когда в Кубке Нидерландов удалось победить «Телстар» (4:3).

«Ден Хааг»

По итогам 17-ти туров чемпионата Нидерландов «Ден Хааг» идет на предпоследней, 17 позиции. У клуба 13 очков, что в двух баллах от главного аутсайдера — «Ваалвейка».

Команда не знает побед в семи поединках во всех турнирах. Правда, только в большинстве из них — четырех — были зафиксированы ничьи.

При этом коллектив проиграл раз в четырех предыдущих матчах — «Хераклесу» (0:4) в гостях. В двух последних были ничьи с «Твенте» (0:0) и «Гронингене» (1:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,05, успех гостей оценивается в 29,0, а ничья — 12,0.

Рекомендуем ставить на тотал меньше 3,5 голов за 2,5. 0