«Бавария» — «Вердер». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Бундеслиги 14 декабря 2019 года

В 15 туре немецкой Бундеслиги «Бавария» будет принимать «Вердер». Игра пройдет на «Альянц Арене» 14 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Вердер».

«Бавария»

На данный момент мюнхенский клуб находится вне зоны еврокубков в чемпионате Германии. С 24 очками на счету команда идет седьмой в турнирной таблице.

В первой игре под руководством Ханса-Дитера Флика «Бавария» одолела «Олимпиакос» в Лиге чемпионов (2:0), после чего на «Альянц Арене» хозяева разгромили «Боруссию» Д (4:0).

Еще двумя крупными победами завершились поединки против «Фортуны» (4:0) и «Црвены Звезды» (6:0). Но затем красные уступили в двух матчах подряд.

Все прогнозы на Бундеслигу

В 13 туре Бундеслиги «Бавария» не справилась с «Байером» (1:2), а неделей позже мюнхенцы потерпели поражение от «Боруссии» М (1:2). В еврокубковой встрече с «Тоттенхэмом» команда Флика выиграла (3:1).

«Вердер»

Сейчас бременский коллектив расположен недалеко от зоны вылета. С 14 баллами на счету команда занимает 14 строчку в таблице, а от борьбы за выживание ее отделяют лишь 2 пункта.

30 октября зелено-белые уверенно разобрались с «Хайденхаймом» в 1/16 финала Кубка Германии (4:1). Этим разгромом «Вердер» прервал серию без побед из шести матчей.

Но затем подопечные Флориана Кофельдта расписали мировую с «Фрайбургом» (2:2), после чего футболисты дважды уступили своим оппонентам.

В 11 и 12 турах Бундеслиги «Вердер» проиграл «Боруссии» М (1:3) и «Шальке» (1:2), но в следующей встрече бременцы одержали верх над «Вольфсбургом» (3:2). В последнем поединке команда была слабее «Падерборна» (0:1).

Прогноз

На победу «Баварии» в матче 15 тура Бундеслиги букмекеры дают коэффициент 1,16, ничья оценивается в 9,10, а успех «Вердера» в 15,0.

Мюнхенцам срочно необходимо исправлять свое турнирное положение. И сделать это они смогут в домашней встрече против слабого «Вердера». Наш прогноз — победа «Баварии» с форой -2 с коэффициентом 1,63. 0