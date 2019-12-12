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    Сможет ли «Айнтрахт» уверенно переиграть «Виторию»?

    «Айнтрахт» — «Витория» Гимарайнш. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 12 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Айнтрахт» — «Витория» Гимарайнш
    Андре Силва
    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Айнтрахт» будет принимать «Виторию» Гимарайнш. Игра пройдет на «Коммерцбанк-Арене» 12 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Витория» Гимарайнш.

    «Айнтрахт»

    После пяти туров группового этапа Лиги Европы клубу из Франкфурта-на-Майне удалось занять второе место в таблице квартета F с 9 баллами на счету. Сейчас команда опережает «Стандард» на 2 пункта.

    Но в последнее время подопечные Ади Хюттера испытывают игровые проблемы во всех соревнованиях. К примеру, 7 ноября «Айнтрахт» уступил «Стандарду» в ЛЕ (1:2), а затем и «Фрайбургу» в Бундеслиге (0:1).

    Поражением закончился матч против «Вольфсбурга» в домашнем первенстве (0:2). А 28 ноября «орлы» одержали верх над «Арсеналом» (2:1).

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    В начале декабря «Айнтрахт» в 13 туре чемпионата Германии оказался слабее «Майнца» (1:2). Спустя несколько дней коллектив Хюттера расписал мировую с «Гертой» (2:2).

    «Витория» Гимарайнш

    В пяти поединках на евроарене португальский коллектив сумел набрать всего 2 пункта. Команда без каких-либо надежд на плей-офф заняла последнее место в своем квартете.

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    • В 9 туре домашнего первенства «Витория» Гимарайнш разгромила «Белененсеш» (5:0), прервав четырехматчевую серию поражений.

    Затем подопечные Иво Вийеры сыграли вничью с «Морейренси» (1:1) и «Арсеналом» (1:1), после чего они уступили «Браге» (2:0).

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    28 ноября «завоеватели» разошлись миром со «Стандардом» в ЛЕ (1:1), а также не выявили победителя в матче с «Сетубалом» (1:1). Но успехами «Витории» Гимарайнш завершились встречи с «Сетубалом» в Кубке (2:0) и «Портимоненси» в чемпионате (2:0).

    Прогноз

    На победу «Айнтрахта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,23, на ничью — 6,70, а на победу «Витории» Гимарайнш — 14,0.

    Португальская команда не сможет помешать немцам добыть важную победу, которая гарантирует выход из группы. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,58. 0

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    «Айнтрахт» — «Витория» Гимарайнш. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 12 декабря 2019 года. Прогноз на «Айнтрахт» — «Витория» Гимарайнш. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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