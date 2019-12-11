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    Не стоит ждать от «Локомотива» чуда

    «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.81) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Атлетико» — «Локомотив»
    Бенедикт Хеведес
    В шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид сыграет с московским «Локомотивом» на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало поединка в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» — «Локомотив».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 11 Декабря 2019 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 17.50
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    «Атлетико»

    «Атлетико» еще есть что терять. Подопечные Диего Симеоне имеют 7 очков, при этом «Байер» отстает всего на один пункт. Именно поэтому «матрасники» будут настраиваться только на победу.

    Команда не радует последними результатами. «Полосатые» выиграли только один раз за полтора месяца. Пока что столичный клуб имеет 4-матчевую безвыигрышную серию.

    В прошлый раз коллектив сыграл вничью с «Вильярреалом» со счетом 0:0. До этого «Атлетико» дважды подряд уступил с одинаковым счетом 1:0 «Барселоне» и «Ювентусу».

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    В ЛЧ у подопечных Симеоне два поражения подряд. Кроме «Юве» они проиграли еще и «Байеру» 2:1.

    У хозяев есть проблемы в центре обороны. У них травмированы Савич и Хименес.

    «Локомотив»

    «Локомотив» лишился шансов даже на Лигу Европы. «Байер» на расстоянии 3 очков. В любом случае «железнодорожникам» нужно достойно выступить в последней встрече этого года.

    «Локо» проиграл четыре последних поединка в Лиге чемпионов. Подопечные Семина в прошлых матчах проиграли «Байеру» и «Ювентусу» 0:2 и 1:2 соответственно.

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    • Если учесть два поражения подряд в чемпионате России, то получится, что «Локомотив» терпел неудачу в последних трех играх. После «Байера» команда проиграла «Динамо» 1:2 и неожиданно была разгромлена тульским «Арсеналом» со счетом 4:0.

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    • Пожалуй самой весомой потерей для гостей является Жоау Мариу. Также вместе с ним будут отсутствовать Джорджевич, Фарфан и Ротенберг.

    Прогноз

    «Атлетико» нужно побеждать. На кону стоит плей-офф Лиги чемпионов, а также прерывание неудачной серии выступлений. Однозначно Симеоне настроит своих футболистов на успех.

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    Российской команде тоже нужно хоть как-то взбодриться перед концом года, но видимо футболисты уже устали. Вряд ли от «Локомотива» можно ждать сенсации.

    Такого же мнения и букмекеры — 1.18 на первую и 17.0 на вторую. Даже ничья оценена высоким коэффициентом 7.80.

    Голы будут. И, вероятно, первый забьют хозяева. «Красно-зеленые» могут поплыть после одного-двух мячей. Так что предлагаем ставку «тотал больше 2.5» за 1.81. 0

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    «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.81) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года. Прогноз на «Атлетико» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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