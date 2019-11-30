«Бавария» — «Байер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Бундеслиги 30 ноября 2019 года

В 13 туре немецкой Бундеслиги «Бавария» будет принимать «Байер». Игра пройдет на «Альянц Арене» 30 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Байер».

«Бавария»

За 12 туров чемпионата Германии клуб из Мюнхена заработал 24 балла, благодаря чему он замыкает тройку лидеров в Бундеслиге. Столько же очков имеет «РБ Лейпциг», а от «Боруссии» М баварцы отстают на 1 пункт.

В 7 туре первенства красные потерпели поражение от «Хоффенхайма» (1:2), а в следующем матче они сыграли вничью с «Аугсбургом» (2:2).

А после трех побед в противостояниях с «Олимпиакосом» (3:2), «Унионом Берлин» (2:1) и «Бохумом» в Кубке страны (2:1) «Бавария» была разгромлена «Айнтрахтом» (1:5). Руководство решило отправить Нико Ковача в отставку, а команду возглавил Ханс-Дитер Флик.

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Под крылом нового тренера клуб из Мюнхена выиграл в четырех встречах, не пропустив при этом голов. «Бавария» одолела «Олимпиакос» (2:0), «Боруссию» Д (4:0), «Фортуну» (4:0) и «Црвену Звезду» (6:0).

«Байер»

Сейчас команда из Леверкузена занимает 9 место в рейтинге Бундеслиги с 19 очками в копилке. Но от зоны еврокубков этот коллектив отделяет всего 1 балл.

29 октября «львы» в 1/16 финала Кубка Германии одолели «Падерборн», прервав таким образом пятиматчевую серию без побед.

Затем «Байер» потерпел поражение от «Боруссии» М (1:2), после чего коллектив Петера Боса выиграл у «Атлетико» в ЛЧ (2:1) и у «Вольфсбурга» в Бундеслиге (2:0).

В 12 туре чемпионата «фармацевты» не выявили сильнейшего в противостоянии с «Фрайбургом» (1:1), а в еврокубковой встрече в Москве гости одолели «Локомотив» (2:0).

Прогноз

На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,29, ничья оценивается в 6,40, а успех клуба из Леверкузена — в 8,60.

Баварцы при тренере Флике забивают много. В чемпионате Германии они не могут позволить себе отстать от лидеров турнира. Левандовский и компания должны без проблем обыгрывать нестабильный «Байер». Наш прогноз на матч — «Бавария» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,64. 0