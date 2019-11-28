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    Удержится ли «Стандард» на проходном месте?

    «Гимарайнш» — «Стандард». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Гимарайнш» — «Стандард»
    «Стандард» занимает второе место в группе
    В четверг, 28 ноября, португальский «Гимарайнш» будет принимать на своем поле бельгийский «Стандард» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 23:00. Прогноз на «Гимарайнш» — «Стандард».

    «Гимарайнш»

    В Лиге Европы на групповой стадии «конкистадоры» выступают неудачно. Они занимают последнее четвертое место в группе F с одним набранным очком.

    Португальский коллектив поочередно уступил 0:2 своему предстоящему сопернику, 0:1 — немецкому «Айнтрахту» и 2:3 — «Арсеналу» в Лондоне.

    Только в пятом туре данной стадии им удалось добыть первый балл. На своем поле коллектив сыграл 1:1 с «Канонирами».

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    Клуб не знает побед уже три поединка кряду во всех турнирах, тогда как в национальном чемпионате идет на пятой строчке.

    «Стандард»

    После четырех туров группового этапа Лиги Европы льежцы с шестью очками расположились на второй позиции в группе F.

    Первые баллы они набрали на старте турнира, когда дома одолели своего грядущего оппонента со счетом 2:0. После чего бельгийский коллектив дважды проиграл на выезде.

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    Сперва «Стандард» был разгромлен в Лондоне местным «Арсеналом» (0:4), а затем уступил своему предстоящему сопернику в Германии со счетом 1:2.

    Но благодаря домашней победе в четвертом туре над «Айнтрахтом» (2:1) сумел коллектив сумел выбраться на проходную строчку.

    В последних пяти играх команда чередует победы с поражениями, тогда как в бельгийской лиге идет на второй позиции.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,3, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Стандард» выиграет, и обе команды забьют за 5,5. 0

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    «Гимарайнш» — «Стандард». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года. Прогноз на «Гимарайнш» — «Стандард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50
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