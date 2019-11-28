«Гимарайнш» — «Стандард». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

В четверг, 28 ноября, португальский «Гимарайнш» будет принимать на своем поле бельгийский «Стандард» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 23:00. Прогноз на «Гимарайнш» — «Стандард».

«Гимарайнш»

В Лиге Европы на групповой стадии «конкистадоры» выступают неудачно. Они занимают последнее четвертое место в группе F с одним набранным очком.

Португальский коллектив поочередно уступил 0:2 своему предстоящему сопернику, 0:1 — немецкому «Айнтрахту» и 2:3 — «Арсеналу» в Лондоне.

Только в пятом туре данной стадии им удалось добыть первый балл. На своем поле коллектив сыграл 1:1 с «Канонирами».

Все прогнозы на футбол

Клуб не знает побед уже три поединка кряду во всех турнирах, тогда как в национальном чемпионате идет на пятой строчке.

«Стандард»

После четырех туров группового этапа Лиги Европы льежцы с шестью очками расположились на второй позиции в группе F.

Первые баллы они набрали на старте турнира, когда дома одолели своего грядущего оппонента со счетом 2:0. После чего бельгийский коллектив дважды проиграл на выезде.

Сперва «Стандард» был разгромлен в Лондоне местным «Арсеналом» (0:4), а затем уступил своему предстоящему сопернику в Германии со счетом 1:2.

Но благодаря домашней победе в четвертом туре над «Айнтрахтом» (2:1) сумел коллектив сумел выбраться на проходную строчку.

В последних пяти играх команда чередует победы с поражениями, тогда как в бельгийской лиге идет на второй позиции.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,3, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Стандард» выиграет, и обе команды забьют за 5,5. 0