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    Удержится ли «Рома» на третьем месте?

    «Парма» — «Рома». Прогноз (к. 3.4) и ставки на матч чемпионата Италии 10 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Парма» — «Рома»
    «Рома» выиграла три предыдущих матча в Серии А
    В воскресенье, 10 ноября, «Парма» в поединке 12-го тура итальянской Серии А сыграет с «Ромой». Встреча, которая на «Эннио Тардини», начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Парма» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.05
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.85
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    «Парма»

    На данный момент коллектив из одноименного итальянского города имеет на своем счету 14 очков, благодаря чему команда занимает 10 место в таблице.

    После побед над «Сассуоло» (1:0) и «Торино» (3:2) в 5 и 6 турах Серии А «Парма» неожиданно потерпела поражение от аутсайдера первенства СПАЛа (1:0).

    А в следующем поединке в рамках чемпионата Италии коллектив Роберто Д’Аверсы принимал у себя дома «Дженоа». В родных стенах хозяева разгромили оппонентов (5:1).

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    В 9 туре желто-синие расписали мировую с «Интером» (2:2), а несколькими днями позже «Парма» оказалась слабее «Вероны» (0:1).

    В прошлом поединке чемпионата «джаллоблу» разошлись миром с «Фиорентиной» (1:1) на выезде.

    «Рома»

    Римляне в этом сезоне Серии А проиграли только один матч, уступив в конце сентября на своем поле «Аталанте» со счетом 0:2.

    После чего они провели шесть игр, где четырежды победили и два матча завершили с мировыми результатами.

    В своих последних поединках Серии А «волки» неизменно побеждали. Клуб поочередно переиграл с одинаковым счетом 2:1 «Милан» и «Наполи» дома, а также 4:0 «Удинезе» на выезде.

    С 22 очками «Рома» после 11 встреч расположилась на третьей позиции в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя всего на один пункт.

    Омрачает этот бодрый настрой коллективу только поражение от «Гладбаха» (1:2) в матче Лиги Европы на этой неделе.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,0, а ничья — в 3,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 3,4. 0

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