«Парма» — «Рома». Прогноз (к. 3.4) и ставки на матч чемпионата Италии 10 ноября 2019 года

В воскресенье, 10 ноября, «Парма» в поединке 12-го тура итальянской Серии А сыграет с «Ромой». Встреча, которая на «Эннио Тардини», начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Парма» — «Рома».

«Парма»

На данный момент коллектив из одноименного итальянского города имеет на своем счету 14 очков, благодаря чему команда занимает 10 место в таблице.

После побед над «Сассуоло» (1:0) и «Торино» (3:2) в 5 и 6 турах Серии А «Парма» неожиданно потерпела поражение от аутсайдера первенства СПАЛа (1:0).

А в следующем поединке в рамках чемпионата Италии коллектив Роберто Д’Аверсы принимал у себя дома «Дженоа». В родных стенах хозяева разгромили оппонентов (5:1).

В 9 туре желто-синие расписали мировую с «Интером» (2:2), а несколькими днями позже «Парма» оказалась слабее «Вероны» (0:1).

В прошлом поединке чемпионата «джаллоблу» разошлись миром с «Фиорентиной» (1:1) на выезде.

«Рома»

Римляне в этом сезоне Серии А проиграли только один матч, уступив в конце сентября на своем поле «Аталанте» со счетом 0:2.

После чего они провели шесть игр, где четырежды победили и два матча завершили с мировыми результатами.

В своих последних поединках Серии А «волки» неизменно побеждали. Клуб поочередно переиграл с одинаковым счетом 2:1 «Милан» и «Наполи» дома, а также 4:0 «Удинезе» на выезде.

С 22 очками «Рома» после 11 встреч расположилась на третьей позиции в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя всего на один пункт.

Омрачает этот бодрый настрой коллективу только поражение от «Гладбаха» (1:2) в матче Лиги Европы на этой неделе.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,0, а ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 3,4. 0