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    Справится ли «Базель» на своем поле с «Хетафе»?

    «Базель» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Базель» — «Хетафе»
    Лука Дзуффи
    В 4 туре группового этапа Лиги Европы «Базель» будет принимать «Хетафе». Игра пройдет на стадионе «Санкт-Якоб Парк» 7 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Базель» — «Хетафе».
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 07 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.90
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    «Базель»

    На данный момент клуб из одноименного швейцарского города имеет в своем активе 7 очков, благодаря чему он является лидером турнирной таблицы Группы C.

    В 1 туре на своем поле хозяева уверенно разобрались с «Краснодаром» (5:0), а в следующем поединке в Лиге Европы «Базель» расписал мировую в напряженной встрече с «Трабзонспором» (2:2).

    Но в третьем поединке в ЛЕ подопечные Марселя Коллера с минимальным преимуществом одолели «Хетафе» (0:1). После этого в домашнем первенстве команда проиграла «Цюриху» (3:2).

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    В 1/8 финала Кубка Швейцарии «Базель» взял верх над клубом «Лозанна Уши» (1:2), а 3 ноября в чемпионате коллектив Коллера не выявил сильнейшего в поединке с «Ксамаксом» (1:1).

    «Хетафе»

    В своих трех играх в еврокубках клуб из пригорода Мадрида сумел набрать 6 баллов. Сейчас команда занимает вторую позицию в таблице ЛЕ, отставая от швейцарцев на 1 пункт.

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    • Первый тур испанский коллектив закончил домашней победой над «Трабзонспором» (1:0), а после этого подопечные Хосе Бордаласа взяли верх над «Краснодаром» (1:2).

    Но третий матч в Лиге Европы завершился для «городских» поражением в противостоянии с «Базелем» (0:1). А затем «Хетафе» уступил и «Севилье» в Примере (2:0).

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    31 октября синие на своем поле переиграли «Гранаду» в 11 туре Ла Лиги (3:1), а несколькими днями позже гости в Виго одолели «Сельту» (0:1).

    Прогноз

    На победу «Базеля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,48, на ничью — 3,35, а на победу «Хетафе» — 2,95.

    В родных стенах швейцарцы постараются завоевать победу, чтобы закрепиться в статусе лидера Группы C. Наш прогноз на матч — «Базель» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,77. 0

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    «Базель» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года. Прогноз на «Базель» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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