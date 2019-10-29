«Байер» — «Падерборн». Прогноз (к. 2.1) и ставки на матч Кубка Германии 29 октября 2019 года

В 1/16 финала Кубка Германии «Байер» будет принимать «Падерборн». Матч состоится 29 октября на «БайАрена». Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Байер» — «Падерборн».

«Байер»

За девять туров чемпионата Германии команда из Леверкузена смогла набрать 15 баллов и занимает 8 место в таблице.

После поражения в первом матче группового этапа Лиги чемпионов от «Локомотива» (1:2) «Аптекари» сумели одержать две победы в домашнем первенстве.

Подопечные Петера Боса взяли верх над «Унионом» (2:0) и «Аугсбургом» (0:3), а затем вновь уступили на евроарене. На этот раз «Ювентусу» (3:0).

Это поражение начало серию из пяти поединков без побед во всех турнирах. И только в двух этих матчах были ничьи — против «РБ Лейпцига» (1:1) и «Вердера» в Бундеслиге дома.

«Падерборн»

«Падерборн» — главный аутсайдер Бундеслиги текущего сезона. В девяти поединках команда только раз сумела победить и еще раз — сыграть вничью, потому засела на дне турнирки.

Единственную победу клуб одержал как раз в прошлом туре — над «Фортуной» (2:0). В единственную же ничью «сине-черные» свели гостевую игру с «Вольфсбургом» — 1:1.

Еще три выезда закончились поражениями — от «Байера» (2:3), «Герты» (1:2) и «Кельна» (0:3). В домашних встречах они проигрывали «Фрайбургу» (1:3), «Шальке» (1:5), «Баварии» (2:3) и «Майнцу» (1:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,3, тогда как успех гостей оценивается в 9,0, а ничья — в 5,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 2,1. 0