«Фиорентина» — «Лацио». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч чемпионата Италии 27 октября

В рамках девятого тура Серии А «Фиорентина» на выезде сыграет с «Лацио». Матч пройдет 27 октября во Флоренции. Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Лацио».

«Фиорентина»

«Фиорентина» с 12 очками после восьми матчей расположилась на девятой позиции в турнирной таблице Серии А, но от топ-4 отстает на четыре пункта.

Старт для «фиалок» в этом сезоне выдался крайне неудачным, проиграв две игры кряду — «Наполи» (3:4) дома и «Дженоа» (1:2) на выезде. После этого они не проигрывают в чемпионате.

В третьем туре «фиолетовые» сыграли вничью во Флоренции с «Ювентусом» (0:0), потом расписали мировую с «Аталантой» (2:2) в гостях, а последующие три игры они выиграли.

В этом победном отрезке Рибери и ко поочередно одолели «Сампдорию» (2:1) на своей территории, «Милан» (3:1) на Сан-Сиро и «Удинезе» (1:0) на «Артемио Франки».

Победы «Скуадры Виолы» прервались в прошлом туре после ничьей с «Брешией» (0:0) на выезде.

«Лацио»

Сейчас «Лацио» с 12 очками, заработанными в восьми встречах, располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

В первом матче итальянского первенства «бело-голубые» отправились на выезд в Геную — там гости разгромили местную «Сампдорию» (0:3)

Поединок второго тура завершился ничьей 1:1 в римском дерби против «Ромы» на «Олимпийском», а в третьем туре подопечные Индзаги проиграли СПАЛу на выезде — 1:2.

Ситуация еще больше усугубилась после первого тура группового этапа Лиги Европы — римляне на выезде уступили румынскому «Клужу» (1:2).

В прошлом туре Серии А дома была разгромлена «Дженоа» (4:0), а затем в Лиге Европы удалось одолеть «Ренн» — 2:1.

С тех пор «бьянкочелести» не побеждают — после ничьих в Серии А с «Болоньей» (2:2) и «Аталантой» (3:3) последовало гостевое поражение в Лиге Европы от «Селтика» (1:2).

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,5, тогда как успех гостей оценивается в 2,7, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0