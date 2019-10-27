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    Сможет ли «Фиорентина» одолеть «Лацио»?

    «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч чемпионата Италии 27 октября

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    Прогноз на «Фиорентина» — «Лацио»
    «Фиорентина» занимает девятое место
    В рамках девятого тура Серии А «Фиорентина» на выезде сыграет с «Лацио». Матч пройдет 27 октября во Флоренции. Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» с 12 очками после восьми матчей расположилась на девятой позиции в турнирной таблице Серии А, но от топ-4 отстает на четыре пункта.

    Старт для «фиалок» в этом сезоне выдался крайне неудачным, проиграв две игры кряду — «Наполи» (3:4) дома и «Дженоа» (1:2) на выезде. После этого они не проигрывают в чемпионате.

    В третьем туре «фиолетовые» сыграли вничью во Флоренции с «Ювентусом» (0:0), потом расписали мировую с «Аталантой» (2:2) в гостях, а последующие три игры они выиграли.

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    В этом победном отрезке Рибери и ко поочередно одолели «Сампдорию» (2:1) на своей территории, «Милан» (3:1) на Сан-Сиро и «Удинезе» (1:0) на «Артемио Франки».

    Победы «Скуадры Виолы» прервались в прошлом туре после ничьей с «Брешией» (0:0) на выезде.

    «Лацио»

    Сейчас «Лацио» с 12 очками, заработанными в восьми встречах, располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

    В первом матче итальянского первенства «бело-голубые» отправились на выезд в Геную — там гости разгромили местную «Сампдорию» (0:3)

    Поединок второго тура завершился ничьей 1:1 в римском дерби против «Ромы» на «Олимпийском», а в третьем туре подопечные Индзаги проиграли СПАЛу на выезде — 1:2.

    Ситуация еще больше усугубилась после первого тура группового этапа Лиги Европы — римляне на выезде уступили румынскому «Клужу» (1:2).

    В прошлом туре Серии А дома была разгромлена «Дженоа» (4:0), а затем в Лиге Европы удалось одолеть «Ренн» — 2:1.

    С тех пор «бьянкочелести» не побеждают — после ничьих в Серии А с «Болоньей» (2:2) и «Аталантой» (3:3) последовало гостевое поражение в Лиге Европы от «Селтика» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,5, тогда как успех гостей оценивается в 2,7, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0

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    «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз (к. 4.2) и ставки на матч чемпионата Италии 27 октября. Прогноз на «Фиорентина» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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