«Витесс» — «Ден Хааг». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Голландии 26 октября 2019 года

В 11-м туре голландской Эредивизии «Витесс» в Арнеме примет «Ден Хааг». Встреча, которая состоятся 26 октября, начнется в 20:45 по мск. Прогноз на «Витесс» — «Ден Хааг».

«Витесс»

«Витесс» по итогам десяти туров голландского чемпионата расположился на третьей позиции, имея на своем счету 23 очков. От первого «Аякса» он отстает на три балла.

В текущем розыгрыше Эредивизии арнемцы теряли очки только в трех матчах, проиграв со счетом 0:5 в гостях ПСВ, а также сыграв вничью 2:2 с амстердамцами и 1:1 с «Хераклесом».

На данный моменту у дружины Слуцкого 4-матчевая победная серия, в которой она поочередно одолела «Фортуну Ситтард» (4:2),«Ваалвейк» (2:1), «Утрехт» (2:1) и «Венло» (4:0).

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В пяти домашних матчах текущей Эредивизии «желто-черные» выиграли в четырех из них при одном ничейном результате, разница забитых и пропущенных — 13:6.

«Ден Хааг»

«Ден Хааг» после 10-ти туров Эредивизии набрал всего шесть очков и идет на 16 месте, опережая прямую зону вылета только по дополнительным показателям.

«Цапли» проиграли последние пять игр в чемпионате, забив за этот период всего три гола, а пропустили в свои аж 12.

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В октябре они провели только две игры. На своем поле уступили 0:2 «Аяксу» и 1:3 на выезде «Зволле» в последнем туре первенства.

Пять выездных встреч этой Эредивизии принесли «Ден Хаагу» одну викторию (над безнадежным аутсайдером) и четыре поражения, разница мячей — 7:12.

В прошлом розыгрыше чемпионата Голландии эти команды дважды сыграли между собой вничью — 1:1 и 3:3.

Прогноз на «Витесс» — «Ден Хааг»

«Витесс» находится в отличной форме, выиграв последние четыре игры. Арнемцы не должены испытать проблем с предстоящим соперником, который побеждал последний раз два месяца тому назад. 0