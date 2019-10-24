АЗ — «Астана». Прогноз (к. 3.0) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

В 19:55 по московскому времени на стадионе «Карс ЯДжинс» в Гааге АЗ начнет матч с «Астаной». Это будет третий тур групповой стадии Лиги Европы. Прогноз на АЗ — «Астана».

АЗ

«АЗ Алкмар», который пробивался в групповой этап Лиги Европы через три раунда квалификации, на групповой стадии турнира стартовал с ничьей.

В первом матче подопечные Арне Слота на выезде ушли от поражения в матче с «Партизаном» (2:2). Эта встреча пока единственная в сезоне для АЗ, в которой команда пропустила два гола.

После этого АЗ выдал серию из трех подряд побед в чемпионате Нидерландов, причем не пропустил при этом ни одного гола. Обыграны были «Ден Хааг» (1:0), «Фейеноорд» (3:0) и «Хераклес» (2:0).

С тех пор команда не знает побед в трех поединках кряду, а началось все с нулевой ничьей против «Манчестер Юнайтед» во втором туре ЛЕ.

«Астана»

В первом матче группового этапа Лиги Европы «горожане» вынуждены были отправиться в Манчестер, чтобы сразиться на «Олд Траффорд» с «красными дьяволами». В той встрече гости потерпели поражение (0:1).

Оставшись без очков по завершении 1 тура, «Астана» заняла последнее место в турнирной таблице Группы L.

Осталась там команда и после второго поединка, проиграв дома «Партизану» со счетом 1:2.

После этого коллектив в чемпионате Казахстана сыграл вничью с «Ордабасы» (1:1) и победил «Кайрат» (3:1). Теперь клуб отстает от последнего на два балла и занимает второе место с игрой в запасе.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 5,0.

Рекомендуем ставить на то, что АЗ выиграет, и обе команды забьют за 3,0. 0