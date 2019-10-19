«Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Бундеслиги 19 октября 2019 года

В восьмом туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 19 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Боруссия» М.

«Боруссия» Д

По завершении 7 туров чемпионата Германии команда из Дортмунда опустилась на 7 строчку в таблице, имея в своем активе 12 очков.

Последняя победа, которую «шмели» завоевали в Бундеслиге, датирована 14 сентября. В домашнем поединке хозяева разгромили «Байер» (4:0). Затем «Боруссия» Д провела три ничейные встречи кряду.

В Лиге чемпионов подопечные Люсьена Фавра разошлись миром с «Барселоной» (0:0), а спустя несколько дней черно-желтые не выявили сильнейшего в противостоянии с «Айнтрахтом» (2:2).

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С таким же счетом завершился матч с «Вердером» (2:2), а 2 октября «Боруссия» Д одолела «Славию» Прага (0:2). Но в 7 туре чемпионата «шмели» вновь заработали лишь 1 балл в игре с «Фрайбургом» (2:2).

«Боруссия» М

На данный момент команда из Менхенгладбаха является лидером турнирной таблицы Бундеслиги. В 7 матчах сезона этот коллектив заработал 16 очков.

Последний раз черно-бело-зеленые проигрывали в чемпионате «Лейпцигу» в 3 туре (1:3). Затем подопечные Марко Розе одолели «Кельн» на выезде (0:1), но спустя несколько дней «Боруссия» М была разгромлена «Вольфсбергом» в Лиге Европы (0:4).

После этого «жеребята» взяли верх над «Фортуной» (2:1), а также крупно переиграли «Хоффенхайм» в гостях (0:3).

Второй поединок на евроарене «Боруссия» М провела в Турции. В Стамбуле соперники разошлись миром с «Башакшехиром» (1:1), а 6 октября коллектив Марко Розе победил «Аугсбург» в 7 туре чемпионата (5:1).

Прогноз

На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,47, на ничью — 5,00, а на победу «Боруссии» М — 6,50.

Несмотря на статус фаворита, коллективу из Дортмунда придется сильно постараться, чтобы заработать баллы в игре с командой, которая в этом сезоне намерена бороться за чемпионство. Наш прогноз на матч — победа «Боруссии» М с форой +1,5 с коэффициентом 1,73. 0