ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПревзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны» Хоккеисты «Вашингтона»НХЛ. Передача Овечкина, два очка Радулова, шайбы Кузнецова и Михеева Дидье ДешамФранция выглядит плохо. У Дешама проблемы и много работы
  • 23:09
    • «Эль-класико» 10 тура Примеры перенесено на декабрь
  • 00:16
    • Павлюченкова одолела Грачеву и вышла в 1/4 финала «Кубка Кремля»
  • 23:50
    • Опубликовано расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup
  • 23:28
    • «Интер» не против продать Жоау Марио в «Локомотив»
  • 22:46
    • Черчесов: Часто читаю, что мы должны выиграть чемпионат Европы
  • 22:25
    • Агент Мельгарехо рассказал о будущем игрока в «Спартаке»
  • 22:06
    • Габулов: Я готов продолжить работу на посту президента ФК «Алания»
    Все новости спорта

    «Боруссия» М постарается сохранить лидерство в таблице

    «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Бундеслиги 19 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на Боруссию М Календарь Бундеслиги
    Прогноз на «Боруссия» Д — «Боруссия» М
    Брель Эмболо
    В восьмом туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Д будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 19 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Боруссия» М.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 6.10
  • Играть!
    •

    «Боруссия» Д

    По завершении 7 туров чемпионата Германии команда из Дортмунда опустилась на 7 строчку в таблице, имея в своем активе 12 очков.

    Последняя победа, которую «шмели» завоевали в Бундеслиге, датирована 14 сентября. В домашнем поединке хозяева разгромили «Байер» (4:0). Затем «Боруссия» Д провела три ничейные встречи кряду.

    В Лиге чемпионов подопечные Люсьена Фавра разошлись миром с «Барселоной» (0:0), а спустя несколько дней черно-желтые не выявили сильнейшего в противостоянии с «Айнтрахтом» (2:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    С таким же счетом завершился матч с «Вердером» (2:2), а 2 октября «Боруссия» Д одолела «Славию» Прага (0:2). Но в 7 туре чемпионата «шмели» вновь заработали лишь 1 балл в игре с «Фрайбургом» (2:2).

    «Боруссия» М

    На данный момент команда из Менхенгладбаха является лидером турнирной таблицы Бундеслиги. В 7 матчах сезона этот коллектив заработал 16 очков.

  • Моуринью: кто хочет «Особенного» больше всех
  • Каким клубам нужен португалец?
  • 12/10/2019

    • Последний раз черно-бело-зеленые проигрывали в чемпионате «Лейпцигу» в 3 туре (1:3). Затем подопечные Марко Розе одолели «Кельн» на выезде (0:1), но спустя несколько дней «Боруссия» М была разгромлена «Вольфсбергом» в Лиге Европы (0:4).

    После этого «жеребята» взяли верх над «Фортуной» (2:1), а также крупно переиграли «Хоффенхайм» в гостях (0:3).

    1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Второй поединок на евроарене «Боруссия» М провела в Турции. В Стамбуле соперники разошлись миром с «Башакшехиром» (1:1), а 6 октября коллектив Марко Розе победил «Аугсбург» в 7 туре чемпионата (5:1).

    Прогноз

    На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,47, на ничью — 5,00, а на победу «Боруссии» М — 6,50.

    Несмотря на статус фаворита, коллективу из Дортмунда придется сильно постараться, чтобы заработать баллы в игре с командой, которая в этом сезоне намерена бороться за чемпионство. Наш прогноз на матч — победа «Боруссии» М с форой +1,5 с коэффициентом 1,73. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.44
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шахтер — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Гранада — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Питтсбург — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Эйбар — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тамбов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Даниил Медведев
  • Новая суперзвезда. Медведев бросил вызов «Большой четверке»
    • 12:05 14/10/2019     Роман Яремчук и Криштиану Роналду
  • Португальские страдания в Киеве. Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020
    • 14:27 15/10/2019     Гарет Саутгейт
  • У сборной Англии полно проблем. Пять выводов после поражения «Трех Львов»
    • 14:00 12/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Бундеслиги 19 октября 2019 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
    Тоже интересно
    Марио Балотелли Футбол Все обладатели премии Golden Boy. Как сложились их карьеры?Награда лучшему молодому футболисту вручается с 2003 года 16/10/2019 в 19:540
  • 22:06
    • ЦСКА взял верх над «Химками» в Евролиге
  • 21:55
    • Черчесов об интересе «Интера» к Дзюбе: Все полезно, если он сам уверен в своем выборе
  • 21:40
    • «Ак Барс» в овертайме дожал «Йокерит»
    Россия уже на Евро-2020 Футбол Евро-2020: кто прошел, кто отцепился, кто боретсяРасклад в группах квалификации Евро-2020 по итогам восьмого тура 16/10/2019 в 03:000
  • Экспресс дня

  • Одержит ли «Шахтер» 11 победу в чемпионате Украины?
  • 3.44
    •
  • 01:58
    • Квартальнов: «Ак Барс» очень слабо сыграл в третьем периоде
  • 01:48
    • Куртинайтис: Мы уступили ЦСКА практически во всех микробитвах
  • 01:31
    • Максименко: Сейчас для «Спартака» все очки на вес золота
    Василевский помог своей команде победить Хоккей НХЛ. 33 сэйва Василевского, победа «Каролины», четыре ассиста РайллиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 октября 16/10/2019 в 09:020
  • 21:22
    • СКА на выезде проиграл «Нефтехимику»
  • 21:10
    • Российский форвард «Вегаса» попался на допинге
  • 20:16
    • Рублев вышел в 1/4 финала «Кубка Кремля»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие