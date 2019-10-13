ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Моуринью выжидает свой шансМоуринью: кто хочет «Особенного» больше всех Стефано ПиолиТренер на сезон. Почему назначение Пиоли в «Милан» — ошибка Леонарду ЖардимПадение «Монако»: от полуфинала Лиги чемпионов до борьбы за выживание
  • 23:39
    • Пенальти принес сборной Франции победу над Исландией
  • 23:39
    • Сборная Англии уступила Чехии на выезде
  • 21:59
    • Александрова сыграет с Остапенко в полуфинале турнира в Линце
  • 21:50
    • «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Торпедо»
  • 21:32
    • Дубль Киселевича принес ЦСКА победу над «Ак Барсом»
  • 20:29
    • Российская «молодежка» ушла от поражения в матче отбора Евро-2021 с Польшей
  • 19:17
    • Газзаев: Против Шотландии наша сборная имела полное преимущество
    Все новости спорта

    Сколько голов забьет сборная Нидерландов?

    Белоруссия — Нидерланды. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Евро-2020 13 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Голландии
    Прогноз на Белоруссия — Нидерланды
    Вирджил ван Дейк
    В матче квалификации Евро-2020 сборная Белоруссии будет принимать сборную Нидерландов. Поединок пройдет в Минске на стадионе «Динамо». Начало в 19:00 по мск. Прогноз на Белоруссия — Нидерланды.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа C 13 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 17.00
  • X
  • 7.70
  • 2
  • 1.15
  • Играть!
    •

    Белоруссия

    Белоруссия имеет скудные шансы на выход из группы. На данный момент команда занимает 4 место и в ее активе 4 пункта. Отставание от второй строчки составляет 8 очков.

    Вероятность того что Германия или Нидерланды сильно споткнуться за эти четыре тура слишком мала.

    Хозяева проиграли 4 из 6 поединков. 4:0 с Нидерландами, 2:1 с Северной Ирландией, 0:2 с Германией и 0:1 в повторном матче с ирландцами.

    Все прогнозы на Евро-2020

    После этого белорусы выиграли у Эстонии со счетом 1:2. 10 октября «белые крылья» провели ответную встречу с эстонцами, которая завершилась ничьей 1:1.

    Коллектив не побеждал в последних двух играх — поражение от Уэльса 0:1 в товарищеском матче. На своем поле «бело-красные» не добывали победу уже 4 поединка кряду.

    Нидерланды

    Нидерланды провели тяжелейший матч со сборной Северной Ирландии. 10 октября команда Рональда Кумана вырвала победу в домашних стенах, хотя и проигрывала 0:1.

    1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Это была третья победа кряду на данном турнире. Ранее «оранжевые» выиграли у 0:4 у Эстонии и 2:4 у Германии, взяв тем самым реванш за домашнее поражение с результатом 2:3.

  • Трансферный дайджест. 1-7 октября
  • Где надеется продолжить карьеру Виллиан, сколько «Манчестер Сити» хочет за Жезуса, кем «Бавария» планирует заменить Нойера и другие трансферные новости последних дней
  • 08/10/2019

    • Гости имеют неплохую фору. У них игра в запасе и 12 очков. То есть они пока что находятся в выигрышной позиции даже несмотря на то, что Северная Ирландия имеет те же 12 пунктов.

    Прогноз

    Прогнозируемо Белоруссия является андердогом этой пары — 14.5 против 1.20. Что касается ничьи, то здесь поставили коэффициент 6.70.

    Безусловно, хозяева навяжут борьбу, но класс есть класс. Так что мы делаем прогноз на ИТ Нидерландов, а именно — они должны забить больше двух голов. Коэффициент составляет 2.03. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Торпедо
  • Сегодня в 12:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ротор — Нижний Новгород
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Химки — Мордовия
  • Сегодня в 15:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Грузия — Ирландия
  • Сегодня в 16:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Авангард Курск — Чертаново
  • Сегодня в 16:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Северсталь — Металлург Мг
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Колумбия — Чили
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Дания — Швейцария
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Финляндия
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Фареры — Румыния
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Италия — Греция
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Армения
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Мальта — Швеция
  • Сегодня в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Челси» в двух очках от чемпиона Англии
  • Перед «Челси» открываются большие возможности
    • 04:18 07/10/2019     «Спартак» — «Краснодар»
  • Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проиграл
    • 00:13 07/10/2019     «Ювентус» вернулся на вершину
  • «Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру»
    • 18:46 07/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Белоруссия — Нидерланды. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Евро-2020 13 октября 2019 года. Прогноз на Белоруссия — Нидерланды. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
    Тоже интересно
    Маурисио Почеттино Футбол Нерешенные проблемы «Тоттенхэма». В январе их нужно устранитьВ лондонской команде намечается капитальный ремонт Вчера в 14:250
  • 00:04
    • «Дубль» Малиновского принес Украине победу над Литвой
  • 23:48
    • Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга
  • 23:31
    • Моуринью: Лучший футболист из тех, кого я видел — это бразилец Роналдо
    Артем Дзюба Футбол Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020Подопечные Станислава Черчесова порадовали своей игрой московскую публику Вчера в 00:540
  • Экспресс дня

  • Португалия и Турция пополнятся тремя очками
  • 2.47
    •
  • 00:56
    • Кейн: Поражение от Чехии — это тревожный звонок
  • 00:44
    • Уткин: На своих ошибках пропустили обидные голы
  • 00:29
    • Сулейманов: Я верил, что мы можем переломить игру, что у нас будут моменты
    Лэмпард успешно перестраивает «Челси» Футбол «Челси»: Лэмпард только в начале своей революцииКак команде удалось так сильно измениться за полгода? Вчера в 06:470
  • 23:17
    • ПСЖ и Неймар ведут переговоры о новом контракте
  • 20:10
    • Бензема: Скоро заиграем на очень высоком уровне
  • 19:52
    • Инсайдер: Раньери возглавит «Сампдорию»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие