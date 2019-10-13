Белоруссия — Нидерланды. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Евро-2020 13 октября 2019 года

В матче квалификации Евро-2020 сборная Белоруссии будет принимать сборную Нидерландов. Поединок пройдет в Минске на стадионе «Динамо». Начало в 19:00 по мск. Прогноз на Белоруссия — Нидерланды.

Белоруссия

Белоруссия имеет скудные шансы на выход из группы. На данный момент команда занимает 4 место и в ее активе 4 пункта. Отставание от второй строчки составляет 8 очков.

Вероятность того что Германия или Нидерланды сильно споткнуться за эти четыре тура слишком мала.

Хозяева проиграли 4 из 6 поединков. 4:0 с Нидерландами, 2:1 с Северной Ирландией, 0:2 с Германией и 0:1 в повторном матче с ирландцами.

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После этого белорусы выиграли у Эстонии со счетом 1:2. 10 октября «белые крылья» провели ответную встречу с эстонцами, которая завершилась ничьей 1:1.

Коллектив не побеждал в последних двух играх — поражение от Уэльса 0:1 в товарищеском матче. На своем поле «бело-красные» не добывали победу уже 4 поединка кряду.

Нидерланды

Нидерланды провели тяжелейший матч со сборной Северной Ирландии. 10 октября команда Рональда Кумана вырвала победу в домашних стенах, хотя и проигрывала 0:1.

Это была третья победа кряду на данном турнире. Ранее «оранжевые» выиграли у 0:4 у Эстонии и 2:4 у Германии, взяв тем самым реванш за домашнее поражение с результатом 2:3.

Гости имеют неплохую фору. У них игра в запасе и 12 очков. То есть они пока что находятся в выигрышной позиции даже несмотря на то, что Северная Ирландия имеет те же 12 пунктов.

Прогноз

Прогнозируемо Белоруссия является андердогом этой пары — 14.5 против 1.20. Что касается ничьи, то здесь поставили коэффициент 6.70.

Безусловно, хозяева навяжут борьбу, но класс есть класс. Так что мы делаем прогноз на ИТ Нидерландов, а именно — они должны забить больше двух голов. Коэффициент составляет 2.03. 0