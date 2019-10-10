Узбекистан — Йемен. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 10 октября 2019 года

10 октября в третьем туре группового этапа второго квалификационного раунда в зоне Азия сборная Узбекистана в Ташкенте примет национальную команду Йемена. Начало — в 15:00 по мск. Прогноз на Узбекистан — Йемен.

Узбекистан

Сборная Узбекистана в этом году принимала участие в Кубке Азии. На групповом этапе «белые волки» сперва одолели Оман (2:1) и Туркменистан (4:0), а в последнем туре проиграли Японии (1:2) и со второго места пробились в плей-офф.

На первом же этапе игр на выбывание узбеки были повержены командой Австралии. Основное и дополнительное время голов не принесло, а в серии после матчевых пенальти удачливее были австралийцы.

После континентального первенства дружина Вадима Абрамова провела пять встреч, где добилась трех викторий и два раза проиграла.

Все прогнозы на футбол

В отборочной компании к ЧМ-2022 команда Узбекистана сыграла только один матч, который проиграла сборной Палестине со счетом 0:2 в гостях.

Йемен

Национальная команда Йемена также принимала участие в Кубке Азии-2019, но выступила там крайне неудачно, проиграв все три игры с общим 0:10 (в одной группе с Ираном, Ираком и Вьетнамом).

Летом йеменцы сыграли на Чемпионате Западной Азиатской Федерации, где в своей группе заняли третье место, раз выиграв, раз сыграв вничью и три встречи проиграв.

Календарь и таблица РПЛ

В отборе к чемпионату мира в Катаре «красные» провели две игры. Оба этих поединка они закончили с одинаковым счетом по 2:2 — с Сингапуром в гостях и Саудовской Аравией дома.

Последний раз эти сборные играли в между собой в отборе к ЧМ-2018. И тогда узбеки дважды выиграла: 1:0 — дома и 3:1 — в гостях.

Прогноз на Узбекистан — Йемен

Узбекистан, который проиграл на старте отборочного турнира, просто обязан брать три очка в домашней встрече с Йеменом. 0