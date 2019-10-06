«Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Италии 6 октября 2019 года

В седьмом туре итальянской Серии А «Фиорентина» будет принимать «Удинезе». Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» 6 октября. Начало встречи — в 13:30 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Удинезе».

«Фиорентина»

Из-за плохого старта сезона команда из Флоренции закрепилась на 10 месте в турнирной таблице с 8 очками, набранными в 6 матчах.

Новый розыгрыш чемпионата начался для подопечных Винченцо Монтеллы крайне неудачно. В 1 туре фиолетовые на своем поле проиграли «Наполи» (3:4), а спустя неделю «Фиорентина» потерпела поражение от «Дженоа» (2:1).

Но выступления команды стали лучше после паузы на матчи сборных. 14 сентября «лилии» расписали мировую с «Ювентусом» (0:0), а также сыграли вничью с «Аталантой» (2:2).

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В 5 туре Серии А «Фиорентина» сумела взять верх над «Сампдорией» (2:1), после чего она уверенно разобралась с «Миланом» на «Сан-Сиро» (1:3).

«Удинезе»

Сейчас клуб из города Удине имеет на своем счету на 1 балл меньше, чем «Фиорентина». С 7 очками в активе «маленькие зебры» занимают 12 место в турнирной таблице

В 1 матче сезона подопечные Игора Тудора сумели переиграть «Милан» на своем поле (1:0), но уже в следующей встрече «Удинезе» уступил «Парме» (1:3).

Полоса неудач продолжилась и после поединков отборочного цикла к Евро-2020. В 3 туре Серии А черно-белые потерпели поражение от «Интера» (1:0), а затем команда не справилась с «Брешией» дома (0:1).

24 сентября «Удинезе» в Вероне разошелся миром с одноименным коллективом (0:0), а вторую победу в чемпионате подопечные Тудора завоевали в противостоянии с «Болоньей» (1:0).

Прогноз

На победу «Фиорентины» букмекеры дают коэффициент 1,58, на ничью — 4,20. Успех гостей оценивается котировкой 6,00.

Постепенно «лилии» начали приходить в себя, демонстрируя с каждым матчем все лучшие результаты. Наш прогноз — победа «Фиорентины» с коэффициентом 1,58. 0