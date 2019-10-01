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    Подвинут ли «павлины» «дроздов» с первой строчки?

    «Лидс» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Чемпионшипа 1 октября 2019 года

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    Прогноз на «Лидс» — «Вест Бромвич»
    Матеуш Клих
    Во вторник, 1 октября, в рамках 10 тура первенства первого английского дивизиона «Лидс» на своем поле примет «Вест Бромвич». Начало — в 21:45 по Москве. Прогноз на «Лидс» — «Вест Бромвич».

    «Лидс»

    «Павлины» по итогам девяти туров первенства первого английского дивизиона расположились на четвертой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 17 очков. От первой позиции они отстают на два пункта.

    «Белые» за последние четыре матча в Чемпионшипе положили в свою копилку столько же пунктов, раз выиграв и раз сыграв вничью при двух поражениях.

    В этот период «Лидс» сперва проиграл «Суонси» (0:1) дома, затем одолел в гостях «Барнсли» (2:0), потом была домашняя ничья с «Дерби» (1:1), а в последнем туре был проигрыш от «Чарльтона» (0:1) в Лондоне.

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    • В текущем сезоне домашние встречи не особо хорошо даются «Лидсу». В пяти поединках с учетом всех турниров команда победила только один раз.

    «Вест Бромвич»

    «Дрозды» на данный момент единолично возглавляют турнирную таблицу Чемпионшипа. После девяти матчей у них 19 баллов и отрыв в один пункт от ближайших преследователей.

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    У «Вест Бровмича» 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, а в первенстве первого дивизиона команда еще не проигрывала, пять раз выиграв при четырех ничейных результатах.

    Последние две встречи в чемпионате «Альбион» выиграл с разницей в два мяча, поочередно одолев 4:2 «Хаддерсфилд» дома и 2:0 КПР в Лондоне.

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    В пяти выездных играх этого сезона ВБА победил в трех из них при двух ничьих, забив в каждой встрече.

    В прошлом розыгрыше Чемпионшипа эти команды обменялись крупными домашними победами — 4:0 и 1:4.

    Прогноз на «Лидс» — «Вест Бромвич»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 1.75.

    На викторию «Вест Бромвича» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.85.

    Прогнозируем, что в поединке двух лидеров Чемпионшипа будут забитые мячи в обе стороны. Также еще можно поставить на победу хозяев, которые постараются обогнать по очкам своего предстоящего соперника. 0

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