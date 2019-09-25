ПСЖ — «Реймс». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Франции 25 сентября 2019 года

В седьмом туре французской Лиги 1 ПСЖ будет принимать «Реймс». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 25 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Реймс».

ПСЖ

Парижский клуб является лидером чемпионата с 15 очками, заработанными в шести встречах. Кроме того, «Пари Сен-Жермен» пропустил всего два гола, что является лучшим показателем в первенстве.

Эти мячи красно-синие получили в свои ворота в одном поединке. Во втором туре Лиги 1 команда Томаса Тухеля потерпела поражение от «Ренна» в гостях (2:1).

Тем самым в предыдущих пяти поединка клуб не только ни разу не пропускает, но и ни разу не оступается — пять «сухих» побед кряду. В предыдущем туре ему удалось победить даже «Лион» (1:0) на выезде.

«Реймс»

«Реймс» в шести матчах текущего розыгрыша Лиги 1 набрал восемь баллов. Этот результат позволяет находиться в середине турнирной таблицы, на 10 месте.

Начали «Короли» с неожиданной виктории над «Марселем» (2:0) в гостях, затем расписали мировую со «Страсбургом» (0:0) дома. После чего проиграли на выезде «Бресту» — 0:1.

В четвертом туре «красно-белые» на своей территории переиграли «Лилль» со счетом 2:0, а в своей последней игре они были биты «Нантом» (0:1) на выезде.

Коллектив одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах при двух поражениях.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15, тогда как успех гостей оценивается в 17,0, а ничья — в 7,5.

Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0