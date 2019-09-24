«Престон Норт Энд» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Кубка английской лиги по футболу 24 сентября 2019 года

Во вторник, 24 сентября «Престон Норт Энд» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Дипдейл», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Престон Норт Энд» — «Манчестер Сити».

«Престон Норт Энд»

«Престон Норт Энд» стартовал в Кубке лиги с первого раунда, в котором уверенно расправился с «Брэдфорд Сити» (4:0).

Во втором круге «лилейно-белым» пришлось постараться, чтобы пройти «Халл Сити», который они одолели лишь в серии пенальти (2:2, 5:4 — по пенальти).

«Престон Норт Энд» также выступает в Чемпионшипе, где после восьми сыгранных туров занимает третье место в турнирной таблице.

Календарь и таблица АПЛ

На счету команды Алекса Нила пять побед, одна ничья и два поражения. В своем последнем матче «неуязвимые» в гостях одолели «Бирмингем» (1:0).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в Кубке лиги в нынешнем сезоне еще не играл, зато успел поиграть в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

В национальном первенстве «горожане» пока не оправдывают надежд своих болельщиков, занимая лишь второе место в турнирной таблице позади «Ливерпуля».

В середине сентября подопечные Пепа Гвардиолы сенсационно проиграли «Норвичу» (2:3), но затем реабилитировались, не оставив ни единого шанса «Уотфорду» (8:0).

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В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» на выезде одержал победу над «Шахтером» (3:0), также добавив себе уверенности.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.09, победа «Престон Норт Энд» — 26.00, ничья — 10.50.

В сентябре у «горожан» получалось далеко не все, но 11 забитых голов в двух последних встречах свидетельствуют о том, что при должном настрое они по-прежнему играют очень мощно.

Настроятся ли они на Кубок лиги должным образом? При Гвардиоле иного варианта и быть не может. Этот тренер — максималист, так что не позволит своим подопечным просто отбывать номер на поле даже во второстепенном турнире.

Безусловно, Гвардиоле придется применить ротацию, но даже его резервисты значительно превосходят в классе «Престон Норт Энд», так что наш прогноз — «победа "Манчестер Сити" с форой -2,5» за 1.85.

Также можно присмотреться к ставке «пенальти», который вполне вероятен в матче, где играют разные по классу соперники. 0