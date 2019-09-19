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    Не стоит недооценивать «Трабзонспор» в матче с «Хетафе»

    «Хетафе» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Хетафе Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз на «Хетафе» — «Трабзонспор»
    Хорхе Молина
    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Хетафе» будет принимать «Трабзонспор». Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» 19 сентября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Трабзонспор».
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 19 Сентября 2019 года
    Хетафе
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    •  Хетафе 19:55 Трабзонспор Трабзонспор
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    «Хетафе»

    Удивив зрителей испанского футбола своими выступлениями в прошлом сезоне, команда из пригорода Мадрида терпит неудачи в новом розыгрыше Примеры.

    В 4 турах Ла Лиги «городские» сумели набрать лишь 3 балла. С разницей мячей 3:4 синие располагаются в зоне вылета на 18 месте в таблице.

    В первом поединке «Хетафе» отправился на выезд на «Ванда Метрополитано». В столице Испании «Атлетико» минимально переиграл соперника (1:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Затем подопечные Хосе Бордаласа трижды расходились миром с оппонентами. При этом в матчах был зафиксирован одинаковый результат (1:1). С таким счетом завершились встречи с «Атлетиком», «Алавесом» дома и «Бетисом» на выезде.

    «Трабзонспор»

    Турецкая команда в финальной части квалификационного раунда сумела пройти АЕК. В выездной встрече в Афинах бордово-голубые обыграли греков (1:3), а затем команда уступила в домашнем матче (0:2), но прошла из-за гола в гостях.

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    • В своем же чемпионате «Трабзонспор» заработал 6 очков в 4 матчах и занял 8 место в турнирной таблице.

    В первой дуэли сезона «черноморские штормы» в Стамбуле сыграли вничью с клубом «Касымпаша» (1:1). Затем подопечные Унала Карамана победили «Йени Малатьяспор» (2:1).

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    После этого бордово-голубые расписали мировую с «Фенербахче» (1:1). А в поединке против «Генчлербирлиги» «Трабзонспор» упустил победу на 84 минуте (2:2).

    Прогноз

    На победу «Хетафе» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,61, на ничью — 3,90, а на победу «Трабзонспора» — 6,20.

    Наш прогноз на матч — «Трабзонспор» забьет с коэффициентом 1,72. 0

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    «Хетафе» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 19 сентября 2019 года. Прогноз на «Хетафе» — «Трабзонспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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