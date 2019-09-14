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    Команды много не забьют

    «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 14 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон»
    Футболисты «Саутгемптона»
    Новичок АПЛ — клуб «Шеффилд Юнайтед» — примет «Саутгемптон» в рамках 5 тура английской Премьер-лиги. Команды встретятся на «Бремелл Лейн». Арбитр встречи Ли Мэйсон. Он начнет игру в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон».

    «Шеффилд Юнайтед»

    Проведя 4 тура в элите английского футбола «Шеффилд» проиграл всего лишь один раз. Это было в матче с «Лестером» (1:2). В остальных трех случаях команда не проигрывала и набирала очки.

    После поражения «клинки» сыграли вничью с «Челси», при этом поединок получился результативным (2:2). Стоит также напомнить, что хозяева выиграли у «Кристал Пэлас» 1:0 и провели ничейную встречу с «Борнмутом», сыграв 1:1.

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    В родных стенах «Шеффилд» особенно опасен. Клуб выигрывал в 10 из 14 последних выступлений на домашнем стадионе. Последний раз коллектив побеждал дома в матче Кубка лиги против «Блэкберна» (2:1).

    По составу ситуация нормальная. Но все же потенциальной потерей может стать шотландец Джон Флэк. Футболист имеет проблемы со здоровьем, поэтому есть вероятность, что он не попадет в заявку на матч.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» — очень неоднозначная команда. С одной стороны у нее хороший состав, с другой она имеет проблемы в построении самой игры. В итоге подопечные Хазенхуттля потерпели два поражения кряду на старте сезона.

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    Однако после этого «святые» исправились, выиграв дважды и сыграв вничью. Прервать серию неудач гостям удалось после победы над «Брайтоном» со счетом 0:2. Затем команда одержала вторую выездную победу в матче Кубка лиги над «Фулхэмом», но уже с результатом 0:1.

    В прошлый раз коллектив немецкого наставника сумел переломить ход поединка с «МЮ». Проигрывая в счете, «Саутгемптон» сравнял счет во второй половине игры, добавив один балл в свой актив.

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    Прогноз

    В случае победы «святые» смогут обойти «Шеффилд» в турнирной таблице, поскольку разрыв между ними один балл. В свою очередь «клинки» хорошо играют дома, поэтому просто гостям точно не будет.

    Более того, небольшой перевес по коэффициентам на стороне хозяев — 2.50 против 3.00.

    Скорее всего, что поединок начнется с ознакомления и ждать накала страстей с первых минут вряд ли придется. Так что предлагаем сыграть на тоталах. Мы считаем, что этот показатель будет меньше 2.5 за матч. Коэффициент составляет 1.74. 0

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 14 сентября 2019 года. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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