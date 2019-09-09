Сан-Марино — Кипр. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Евро-2020 9 сентября 2019 года

В понедельник, 9 сентября, в поединке шестого тура квалификационного раунда Евро-2020 сборная Сан-Марино на своем поле сыграет с национальной командой Кипра. Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на Сан-Марино — Кипр.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино — слабейшая команда в мире. Она занимает последнее, 211 место, в рейтинге ФИФА. За всю свою историю существования страна с самой древней демократией выиграла только одну встречу.

Сие событие произошло еще в 2004 году, тогда «сиятельные» одолели Лихтенштейн со счетом 1:0 в товарищеском поединке. После это были только в редком случае ничейные результаты и поражения, в основном крупные.

В текущем отборочном цикле «бело-голубые» проиграли все пять матчей, пропустив в них 24 гола при 0 забитых.

На данный момент у сан-мариновцев 32-матчевая проигрышная серия, в которой они забили только три мяча. Последний раз команда Сан-Марино не проигрывала в конце 2014 года, когда расписала мировую с Эстонией (0:0) в отборе Евро-2016.

Кипр

Команда Кипра в этом квалификационном этапе Евро-2020 набрала всего лишь четыре очка, с которыми идет на пятом месте в секстете I.

Три балла островная дружина завоевала в домашней игре против своего предстоящего соперника, где она разгромила оппонента со счетом 5:0. Еще один пункт она набрала накануне, сыграв вничью с Казахстаном 1:1 на своей территории.

Поражения пришлись на домашнюю встречу против Бельгии (0:2), а также на выездные против Шотландии (1:2) и России (0:1).

Все прогнозы на Евро-2020

Отметим, что на данный моменту Кипра 10-матчевая гостевая безвыиграшная серия с учетом всех турниров, в которой киприоты девять встреч проиграли и раз сыграли вничью.

Между собой эти сборные провели пять матчей. Во всех них верх брал Кипр с общим счетом 14:0. Оба матча в Сан-Марино закончились победой киприотов с одинаковым результатом по 1:0.

Прогноз на Сан-Марино — Кипр

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение гостям: победа сборной Кипра — 1.05, победа сборной Сан-Марино — 35.00, ничья — 14.50.

Сборная Кипра на данный момент не в том состоянии, чтобы очень крупно обыграть в гостях своего оппонента. Поэтому, предлагаем поставить с форой +3,5 на хозяев.

Также можно рискнуть и поставить на гол сборной Сан-Марино, которая уже давно не может забить. 0