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    Удержится ли Швеция на втором месте в группе?

    Швеция — Норвегия. Прогноз (к. 4.5) и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Швеции
    Прогноз на Швеция — Норвегия
    Швеция встречается с главным конкурентом
    В шестом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Испании на «Френдс Арена» в Солне будет принимать Норвегию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Швеция — Норвегия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа F 08 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Швеция

    Национальная команда Швеции имеет в своем активе 10 очков после пяти туров и занимает второе место в группе, опережая грядущего соперника на два балла.

    Скандинавская сборная в этом отборочном цикле стартовала против румынов, обыграв их на своем поле со счетом 2:1. Во втором туре «Тре крунур» сыграли вничью с норвежцами (3:3) в гостях.

    В летних поединках квалификационного турнира шведы сперва разгромили сборную Мальты (3:0) на своей территории. После чего с таким же результатом уступили в Испании местной сборной.

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    В пятом туре сборная разгромила на выезде Фареры — 4:0.

    Норвегия

    Коллективу Ларса Лагербека не очень повезло с жеребьевкой. Норвежцы вынуждены противостоять шведам, испанцам и румынам.

    За пять туров команда заработала восемь очков и расположилась на 3-м месте в таблице. От конкурентов она отстает на 2 балла.

    Первый матч в квалификации на Евро-2020 «Сверла» проиграли сборной Испании на «Месталье» (1:2).

    Вернувшись в Осло, норвежцы провели неплохую встречу против Швеции, где была зафиксирована результативная ничья (3:3). Не выявили сильнейшего подопечные Ларса Лагербека и в битве со сборной Румынии (2:2).

    После этого коллектив с одинаковым результатом 2:0 обыграл Фареры и Мальту.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех гостей оценивается в 4,2, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что Швеция выиграет, и обе команды забьют за 4,5. 0

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    Швеция — Норвегия. Прогноз (к. 4.5) и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 сентября 2019 года. Прогноз на Швеция — Норвегия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50
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