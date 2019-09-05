Румыния — Испания. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 5 сентября 2019 года

В пятом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы сборная Румынии на «Национальном стадионе» будет принимать Испанию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Румыния — Испания.

Румыния

Наряду с испанцами, румыны могут похвастаться 11 забитыми голами. В Группе F это лучший показатель. На данный момент желтые находятся на 3 месте в таблице, при этом команда имеет одинаковое количество очков со шведами, идущими вторыми.

В первом туре в Стокгольме «цыплята» проиграли коллективу Янне Андерссона (2:1).

Ну а на своем поле подопечные Космина Контры легко разобрались с Фарерскими островами (4:1). Позже, отправившись на выезд в Осло, Румыния не выявила сильнейшего в битве с норвежцами (2:2).

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Четвертый тур квалификации завершился для трехцветных победой над Мальтой (0:4).

Испания

«Красная фурия» является безоговорочным лидером группы с 12 очками в активе. Подопечные Роберта Морено забили 11 голов, а пропустили лишь дважды.

Первый тур квалификации прошел на стадионе «Месталья». В Валенсии команда справилась с Норвегией (2:1).

Затем благодаря дублю Альваро Мораты испанцы скромненько обыграли Мальту на выезде (0:2). А вот в следующей игре центрфорвард не забил. Но и без его голов команда одолела Фарерские острова (1:4).

В четвертом туре два пенальти от Рамоса и Мораты, а также мяч Оярсабаля позволили «красной фурии» победить Швецию дома (3:0).

Прогноз

На победу Румынии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7,30, на ничью — 4,50, а на победу Испании — 1,44.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Испании больше 1,5 с коэффициентом 1,62. 0