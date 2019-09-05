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    Испанцы везут в Румынию сильный состав

    Румыния — Испания. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 5 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Румынии Прогнозы на сборную Испании Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз на Румыния — Испания
    Георге Пушкаш
    В пятом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы сборная Румынии на «Национальном стадионе» будет принимать Испанию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Румыния — Испания.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа F 05 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.30
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.45
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    Румыния

    Наряду с испанцами, румыны могут похвастаться 11 забитыми голами. В Группе F это лучший показатель. На данный момент желтые находятся на 3 месте в таблице, при этом команда имеет одинаковое количество очков со шведами, идущими вторыми.

    В первом туре в Стокгольме «цыплята» проиграли коллективу Янне Андерссона (2:1).

    Ну а на своем поле подопечные Космина Контры легко разобрались с Фарерскими островами (4:1). Позже, отправившись на выезд в Осло, Румыния не выявила сильнейшего в битве с норвежцами (2:2).

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    Четвертый тур квалификации завершился для трехцветных победой над Мальтой (0:4).

    Испания

    «Красная фурия» является безоговорочным лидером группы с 12 очками в активе. Подопечные Роберта Морено забили 11 голов, а пропустили лишь дважды.

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    • Первый тур квалификации прошел на стадионе «Месталья». В Валенсии команда справилась с Норвегией (2:1).

    Затем благодаря дублю Альваро Мораты испанцы скромненько обыграли Мальту на выезде (0:2). А вот в следующей игре центрфорвард не забил. Но и без его голов команда одолела Фарерские острова (1:4).

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    В четвертом туре два пенальти от Рамоса и Мораты, а также мяч Оярсабаля позволили «красной фурии» победить Швецию дома (3:0).

    Прогноз

    На победу Румынии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7,30, на ничью — 4,50, а на победу Испании — 1,44.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Испании больше 1,5 с коэффициентом 1,62. 0

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    Румыния — Испания. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 5 сентября 2019 года. Прогноз на Румыния — Испания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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