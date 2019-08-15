БАТЭ — «Сараево». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года

В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы белорусский БАТЭ на своем поле примет боснийский «Сараево». Встреча начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на БАТЭ — «Сараево».

БАТЭ

Чемпион Белоруссии стартовал в еврокубках с первого раунда квалификации Лиги чемпионов и сумел пройти на один раунд больше, чем нынешний соперник.

На первом этапе БАТЭ удалось пройти польский «Пяст» — после домашней ничьей 1:1 на выезде команда Алексея Баги выиграла со счетом 2:1.

А вот во втором раунде белорусский клуб не сумел преодолеть препятствие в виде «Русенборга». Обыграв норвежцев дома (2:1), БАТЭ затем проиграл на выезде со счетом 0:2.

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Чемпионат Белоруссии в самом разгаре, и коллектив не замечает соперников на внутренней арене: после 8:1 против «Торпедо-БелАЗ» был разбит «Энергетик-БДУ» — 4:1.

В турнирной таблице национального первенства клуб идет вторым, на два очка отставая от брестского «Динамо», но имея игру в запасе.

«Сараево»

В прошлом сезоне «Сараево» стал чемпионом Боснии и Герцеговины и получил возможность стартовать в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

Однако путь команды в ЛЧ закончился, не успев толком начаться. Уже в первом раунде боснийскому клубу в соперники достался «Селтик».

Обе встречи с чемпионом Шотландии завершились для «Сараево» поражениями — 1:3 и 1:2.

После вылета из ЛЧ команда оказалась сразу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где проиграла своему нынешнему сопернику 1:2 на своем поле.

В таблице своего национального первенства коллектив идет на третьем месте с отставанием в три очка от лидера «Железничара».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 6,0, а ничья — в 3,9.

Рекомендуем ставить на то, что БАТЭ выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0