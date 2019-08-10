«Атлетико» — «Ювентус». Прогноз (к. 4.6) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 10 августа 2019 года

В субботу, 10 августа, «Атлетико» сыграет с «Ювентусом» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет в шведской Сольне на стадионе «Френдс Арена», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» — «Ювентус».

«Атлетико»

Мадридский «Атлетико» в прошлом сезоне хоть и не смог навязать «Барселоне» борьбу за чемпионство, финишировав вторым, зато завоевал Суперкубок УЕФА, победив «Реал».

В Кубке Испании и Лиге чемпионов «матрасники» смогли дойти лишь до 1/8 финала, после чего прекратили борьбу за трофеи.

В межсезонье мадридцы лишились своего лидера и главного бомбардира Антуана Гризманна, перешедшего в «Барселону». В то же время они приобрели Жуана Фелиша, Маркоса Льоренте, Фелипе, Кирана Триппьера и Ренана Лоди.

В стартовом поединке на МКЧ мадридцы встречались с «Гвадалахарой» и победили в серии пенальти, после чего разгромили «Реал» со счетом 7:3.

Затем «Матрасники» «не заметили» сборную звезд МЛС (3:0) и переиграли «Атлетико» из Сан-Луиса (2:1).

«Ювентус»

«Ювентус» вступает в новый сезон с новым главным тренером — Маурицио Сарри, а также целой группой новых игроков: Де Лигт, Рэмзи, Рабьо.

Первый матч на турнире черно-белые проиграли английскому «Тоттенхэму» (2:3), который также проводил свой первый предсезонный матч.

Грозная линия атаки подтвердила свой уровень в очередной раз. Между тем, три пропущенных мяча, скорее, следствие привыкания к игре с высокой оборонительной линией, которую проповедует новый наставник туринцев.

В следующем поединке «Старая Синьора» встретилась на турнире со своим приниципиальным соперником «Интером». Победу в серии пенальти одержали «бьянконери» после ничьей 1:1 в основное время.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,6, а ничья — в 3,3.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0