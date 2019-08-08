«Вентспилс» — «Витория Гимарайнш». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 8 августа 2019 года

В четверг, 8 августа, в первой игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы латвийский «Вентспилс» дома сразится с португальской «Виторией Гимарайнш». Стартовый свисток будет дан в 19:45 по мск. Прогноз на «Вентспилс» — «Витория Гимарайнш».

«Вентспилс»

«Вентспилс» стартовал в этом розыгрыше ЛЕ с первого квалификационного раунда, где легко разделался с албанской «Теута Дуррес». На своей арене латыши выиграли 3:0, а в гостях позволили хозяевам победить только 1:0.

На второй стадии отбора ЛЕ «желто-синим» также повезло с жеребьевкой, которая определила им в соперники мальтийский клуб «Гзира Юнайтед».

При своих зрителях латвийская команда победила крупно — 4:0, а на выезде упустила победу уже в компенсированное время — 2:2.

В чемпионате Латвии после 21 матча «Вентспилс» с 31 баллом идет на третьем месте, но от первой строки отстает на десять пунктов.

«Витория Гимарайнш»

«Витория Гимарайнш» по итогам прошедшего чемпионата Португалии финишировала на пятой позиции, опередив шестое нееврокубковое место только по дополнительным показателям.

«Черно-белые» в текущем турнире ЛЕ преодолели только один этап. На предыдущем раунде отбора они легко разобрались с люксембуржским «Женессом» — 4:0 и 1:0.

Накануне «конкистадоры» взяли старт и на внутренней арене. В матче Кубка лиги они одолели на выезде нижелиговый «Фейренсе» со счетом 1:0.

И таким образом, «Витория» победила во всех трех официальных поединках нового сезоне, при этом держа свои ворота на замке.

Прогноз на «Вентспилс» — «Витория Гимарайнш»

Португальцы еще только начинают входить в сезоне. И пока на выезде голы им даются с трудом. Думаем, что и в Латвии «конкистадоры» много на забьют, впрочем как и хозяева. 0