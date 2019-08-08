«Шериф» — АИК. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 8 августа 2019 года

В четверг, 8 августа, «Шериф» на своем поле примет АИК в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Тирасполе, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Шериф» — АИК.

«Шериф»

Футболисты «Шерифа» стартовали в Лиге Европы со второго квалификационного раунда, в котором прошли албанский «Партизани» (1:0 и 1:1).

До этого в квалификации Лиги чемпионов подопечные Зорана Зекича сенсационно проиграли «Сабуртало» из Тбилиси (0:3 и 3:1).

В чемпионате Молдавии, где сыграно 16 туров, «желто-черные» уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. В своем последнем матче «осы» на своем поле разгромили «Зимбру» (3:0).

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Также «Шериф» успешно выступает в Кубке Молдавии, где недавно в 1/8 финала не оставил шансов «Сирети» (15:0).

АИК

Шведский АИК тоже оказался в Лиге Европы, вылетев из Лиги чемпионов. Сначала чемпионы Швеции прошли «Арарат-Армению» (1:2 и 3:1), но затем не справились с «Марибором» (1:2 и 3:2 д.в.).

У себя в национальном первенстве, где сыграно уже больше половины матчей, АИК находится в группе лидеров, занимая третье место.

На счету команды Ричарда Норлинга серия из четырех побед кряду, за время которой она обыграла «Сириус» (2:0), «Хельсингборг» (2:0), «Эльфсборг» (3:0) и «Кальмар» (1:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Шерифа» — 2.60, победа АИКа — 2.90, ничья — 3.10.

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В целом фаворитом пары считаются чемпионы Швеции, но нам кажется, что им будет сложно рассчитывать на победу в Тирасполе.

В первую очередь АИК силен на своем поле, тогда как в гостях играет гораздо слабее, что подтвердили встречи против «Арарата-Армении» и «Марибора».

«Осы» не имеют проблем в чемпионате Молдавии, поэтому могут сосредоточиться на еврокубках, поэтому наш прогноз — «победа "Шерифа" с форой 0» за 1.81.

Еще один вариант — «хозяева не проиграют и тотал меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.73. 0