«Слован» — «Дандолк». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 7 августа 2019 года

В среду, 7 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, словацкий «Слован» на своем поле примет ирландский «Дандолк». Начало поединка — в 21:15 мск. Прогноз на «Слован» — «Дандолк».

«Слован» Братислава

«Слован» оказался в Лиге Европы после вылета уже в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Словацкий чемпион проиграл черногорской «Сутьеске» в серии пенальти после двух матчей со счетом 1:1.

Зато успешно началось выступление команды во втором по значимости турнире Старого света. Во втором его раунде ей удалось пройти косовский «Фероникели» (4:1).

Удачно для клуба началась новая кампания и в национальном первенстве. По итогам трех туров он со стопроцентным показателем лидирует в турнирной таблице.

«Дандолк»

В этом сезоне еврокубков футболистам «Дандолка» приходится несладко. К примеру, в первом раунде Лиги чемпионов они с трудом прошли ФК «Ригу».

Выиграть удалось лишь во втором выездном матче, при этом в серии пенальти. Тем не менее, уже в следующей стадии на ее пути стал «Карабах» (4:1), хотя в Ирландии соперники разошлись миром 1:1.

В национальном первенстве у коллектива все отлично. Велики шансы, что он станет чемпионом и в сезоне-2019, где после 25-ти матчей его отрыв достигает в семь пунктов за 11 туров до конца.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Слован» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0