ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ЭриксенТрансферный дайджест. 30 июля — 5 августа Луис СуаресНеувядающий Суарес, потрясающий Обамеянг и гроссмейстер Бускетс Жеребьевка Лиги чемпионов«Краснодар» ждет запоминающийся выезд, а «Спартак» обязан побеждать
  • 07:01
    • Шарапова проиграла Контавейт на старте турнира в Монреале
  • 21:56
    • «Ахмат» одержал победу над «Оренбургом»
  • 21:17
    • Нобоа перешел в «Сочи»
  • 20:57
    • «Спартак» объявил о переходе Тиля
  • 14:30
    • Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы 2019/2020. Онлайн
  • 13:00
    • Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов 2019/2020. Онлайн
  • 20:06
    • «Динамо» заплатит 20 млн евро за форварда дортмундской «Боруссии»
    Все новости спорта

    Как долго пробудет в Лиге Европы ирландский чемпион?

    «Слован» — «Дандолк». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 7 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Слован» — «Дандолк»
    «Дандолк» вылетел из Лиги чемпионов от «Карабаха»
    В среду, 7 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, словацкий «Слован» на своем поле примет ирландский «Дандолк». Начало поединка — в 21:15 мск. Прогноз на «Слован» — «Дандолк».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 07 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.75
  • 2
  • 7.50
  • Играть!
    •

    «Слован» Братислава

    «Слован» оказался в Лиге Европы после вылета уже в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Словацкий чемпион проиграл черногорской «Сутьеске» в серии пенальти после двух матчей со счетом 1:1.

    Зато успешно началось выступление команды во втором по значимости турнире Старого света. Во втором его раунде ей удалось пройти косовский «Фероникели» (4:1).

    Удачно для клуба началась новая кампания и в национальном первенстве. По итогам трех туров он со стопроцентным показателем лидирует в турнирной таблице.

  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    «Дандолк»

    В этом сезоне еврокубков футболистам «Дандолка» приходится несладко. К примеру, в первом раунде Лиги чемпионов они с трудом прошли ФК «Ригу».

    Выиграть удалось лишь во втором выездном матче, при этом в серии пенальти. Тем не менее, уже в следующей стадии на ее пути стал «Карабах» (4:1), хотя в Ирландии соперники разошлись миром 1:1.

    В национальном первенстве у коллектива все отлично. Велики шансы, что он станет чемпионом и в сезоне-2019, где после 25-ти матчей его отрыв достигает в семь пунктов за 11 туров до конца.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Слован» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Сабуртало
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Рига — ХИК
  • Сегодня в 19:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч ПАОК — Аякс
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Карабах
  • Сегодня в 20:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Ференцварош
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сутьеска — Линфилд
  • Сегодня в 21:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Брюгге — Динамо Киев
  • Сегодня в 21:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Копенгаген
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Краснодар — Порту
  • Завтра в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Реал
  • Завтра в 20:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Олимпиакос
  • Завтра в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Селтик
  • Завтра в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Базель — ЛАСК
  • Завтра в 21:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Марибор — Русенборг
  • Завтра в 21:15
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • Битва тренеров АПЛ. Сульшер и Лэмпард — в роли отстающих
    • 01:55 01/08/2019     Эден Азар
  • Ла Лига или АПЛ: кто потратит больше денег этим летом?
    • 16:16 02/08/2019     Андре Шюррле на скамейке запасных
  • Обоюдное поражение соседей. Московское дерби осталось без победителя
    • 00:51 04/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Слован» — «Дандолк». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 7 августа 2019 года. Прогноз на «Слован» — «Дандолк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол «Ман Сити» и «Ливерпуль» — космос АПЛ. Впереди эпический сезонОсновные итоги минувшего матча за Суперкубок Англии Вчера в 14:320
  • 08:15
    • Главный тренер «Порту» пропустит матч против «Краснодара»
  • 08:48
    • «Барселона» дала согласие на переход Видаля в «Интер»
  • 08:31
    • «Манчестер Юнайтед» планирует усилится хавбеком «Тоттенхэма»
    Ярослав Ракицкий Футбол РПЛ. Ничья в московском дерби, ЦСКА обыграл «Рубин», «Зенит» и «Краснодар» обменялись голамиОбзор матчей четвертого тура чемпионата России Вчера в 23:580
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Оренбург» набрать первые очки в сезоне?
  • 3.84
    •
  • 07:58
    • Экс-капитан «Челси» подписал контракт с «Кристал Пэлас»
  • 07:41
    • Касаткина одолела Кербер в первом круге турнира в Торонто
  • 07:28
    • Бейл может быть арендован «Баварией»
    ЦСКА — «Рубин» Футбол Сели на хвост. ЦСКА стал главным преследователем «Зенита»Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА над «Рубином» Вчера в 01:060
  • 07:12
    • Кузнецова вышла во второй круг турнира в Канаде
  • 19:47
    • Юниорская сборная России победила США на Кубке Грецки
  • 16:31
    • «Зенит» выступил с заявлением по поводу расистского скандала
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие