«Рига» — ХИК. Прогноз (к. 2.33) и ставки на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 6 августа 2019 года

Во вторник, 6 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы латвийская «Рига» дома примет финский ХИК. Начало игры — 19:00 по мск. Прогноз на «Рига» — ХИК.

«Рига»

«Рига» в статусе чемпиона страны (титул был добыт еще в прошлом году) стартовала в квалификации Лиги чемпионов и оступилась уже на первом раунде.

На старте квалификации команда проиграла ирландскому «Дандолку», причем только в серии пенальти. В двух матчах команды так и не смогли распечатать ворота друг друга, а по пенальти рижане на своем поле уступили со счетом 4:5.

В дуэли 2-го квалифайраунда ЛЕ коллектив прошел польский «Пяст»: хотя уступил ему со счетом 2:3 на выезде, дома победил 2:1.

Чемпионат Латвии — в разгаре, и игровой практики у «Риги» хватает. По итогам 20 матчей она является лидером с отрывом в три очка от ближайшего преследователя.

ХИК

ХИК также стартовал в Лиге чемпионов и довольно уверенно разобрался с «Торсхавном» — 3:0 и 2:2. Во втором поединке дружина Тони Коскели даже уступала 0:2, но в итоге сумела собраться и не допустить «сюрприза» в виде своего вылета.

Тем не менее, во 2-м раунде главного еврокубка ее выбила «Црвена Звезда». После 0:2 в Белграде финскому коллективу не удалось отыграться с нужно разницей — 2:1.

Чемпионат Финляндии в самом разгаре, но ХИК пока занимает лишь пятую строчку с отставанием в шесть очков от лидера «Интера» из Турку.

Стоит отметить в составе команды двух россиян — Максима Рудакова и Ивана Тарасова, но их имена вряд ли о чем-то говорят российским болельщикам.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,6, тогда как успех гостей оценивается в 2,62, а ничья — в 3,1.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 2,33. 0