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    «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч РПЛ 3 авгста 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Динамо
    Прогноз на «Спартак» — «Динамо»
    «Спартак» — «Динамо»
    В рамках 4-го тура чемпионата России по футболу 3 августа пройдет встреча «Спартака» и «Динамо». Команды сыграют на «Открытие Арене». Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Августа 2019 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.25
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    «Спартак»

    В июне и июле красно-белые провели ряд контрольных матчей на сборах, начав с разгромной победы над «Сочи» со счетом 7:1. Чуть менее крупно был обыгран венгерский «Дьер» (3:0).

    Затем красно-белые приняли участие во втором розыгрыше Кубка Матч-Премьер, в рамках которого проиграли «Ростову» (0:2), победили ЦСКА со счетом 3:1 и уступили «Краснодару» (1:2), который и выиграл трофей

    Все прогнозы на РПЛ

    В стартовом матче чемпионата «Спартак» с большим трудом одолел на своем поле «Сочи» (1:0), забив в компенсированное время при очень неоднозначном судействе.

    Во втором туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Красно-белые пропустили в первом тайме, быстро отыгрались, после перерыва повели в счете, но упустили победу в компенсированное время.

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    • В третьем туре «Спартак» на выезде упустил «Тамбову» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов. С 4 очками «Спартак» занял 10-е место в таблице РПЛ.

    Накануне матча с «Динамо» спартаковцы продали пару ключевых игроков — нападающего Луиса Адриано и полузащитника Фернандо. Чуть ранее команду покинул Зе Луиш. Состав команды пополнил Андре Шюррле, но он не сыграет в матче.

    «Динамо»

    Бело-голубые завершили сезон 2018/2019 на 12 месте таблицы РПЛ. В межсезонье клуб провел пять контрольных матчей.

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    Подопечные Дмитрия Хохлова выиграли у «Дравограда» (0:11), «Рудара» (2:0), «Аполлона» (3:0) и «Слована» (1:0), и сыграли вничью с пражской «Спартой» (1:1).

    В первом туре РПЛ «Динамо» на выезде играло с тульским «Арсеналом». Москвичи вышли вперед уже на 16-й минуте благодаря голу Мигеля Кардозу, но пропустили в в ответ на 84-й — 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    Во втором туре «Динамо» дома уступило «Рубину» (0:1), не реализовав свои шансы и пропустив на последних минутах.

    Неудачная серия прервалась в третьем туре, когда «Динамо» на своем поле обыграло «Урал» (2:0), забив два мяча до перерыва. С 4 очками бело-голубые идут на 7-м месте.

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    • В прошлом сезоне «Динамо» дважды проиграло «Спартака»: 0:1 дома и 1:2 на выезде. Годом ранее «Динамо» победило на «Открытие Арене» 1:0 и сыграло вничью дома — 2:2.

    Прогноз

    На победу «Спартак» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничейный результат — 3,15, а на выездной успех «Динамо» — 2,90.

    Обе команды провалили старт сезона, «Спартаку» чуть больше везло, но кадровые потери скажутся в предстоящем матче. Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет на «Открытие Арене».

    Обе команды не блещут результативностью на старте сезона и имеют проблемы с обороной. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют» за 1,95. 0

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    «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч РПЛ 3 авгста 2019 года. Прогноз на «Спартак» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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