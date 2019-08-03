«Львов» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч украинской Премьер-лиги 3 августа 2019 года

В субботу, 3 августа, в поединке второго тура УПЛ ФК «Львов» дома примет киевское «Динамо». Начало игры — в 19:30 мск. Прогноз на «Львов» — «Динамо» Киев.

«Львов»

Львовская команда завершила прошлое первенство УПЛ на шестой позиции, отстав от пятой еврокубковой строки, на которой разместилась луганская «Заря», на девять пунктов.

В предсезонной подготовке «сине-золотистые» провели пять спаррингов, в которых дважды победили, столько же игр сыграли вничью и раз проиграли.

В летнее трансферное окно «горожане» продолжили свою трансферную политику, подписав еще рад бразильских футболистов. Теперь в составе ФК «Львов» числится 16-ть игроков из этой латиноамериканской страны.

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Стартовый поединок нового сезона УПЛ принес «золотым львам» волевую выездную викторию над черниговской «Десной» со счетом 2:1.

«Динамо» Киев

«Динамовцы» финишировали вторыми в минувшем чемпионате Украины, оказавшись на расстоянии 11 очков от первого «Шахтера».

Летом киевская команда купила у луганской «Зари» хавбека Александра Караваева и у венской «Аустрии» ганца Мохаммеда Кадири.

«Бело-голубые» в этом сезоне уже провели два поединка, где добились двух викторий. Начали с волевой победы над «Шахтером» в Суперкубке Украины — 2:1. А также одолели «Карпаты» в первом туре УПЛ — 2:0 в гостях.

В минувшем сезоне киевляне трижды обыграли ФК «Львов» (два раза по 1:0 и раз 2:1) при одном поражении в чемпионате страны. Уступили столичные футболисты львовянам дома — 0:1.

Прогноз на «Львов» — «Динамо» Киев

В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Динамо» — 1.29, победа «Львова» — 3.25, ничья — 3.30.

Киевляне после этого поединка отправятся в Бельгию на игру Лиги чемпионов с «Брюгге». Поэтому, «Динамо» будет стараться добыть приемлемый результат малой кровью. Предлагаем поставить с форой на хозяев. 0