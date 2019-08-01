«Заря» — «Будучность». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

В четверг, 1 августа, в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы украинская «Заря» на «Славутич Арена» в Запорожье примет черногорскую «Будучность». Начало встречи — в 19:00 по мск. Прогноз на «Заря» — «Будучность».

«Заря»

Луганчане превосходно вошли в новый сезон, одержав две победы в стартовых поединках. Начали они с выездной виктории над предстоящим соперником в Черногории со счетом 3:1.

Уже к 18-й минуте «черно-белые» забили два мяча и немного сбавили обороты, что вылилось в гол «Будучности», но затем «Заря» забила снова и восстановила комфортный гандикап.

После еврокубкового поединка теперь уже подопечные Виктора Скрипника выиграли и стартовую встречи в чемпионате Украины, одолев минимально в Полтаве «Ворсклу» — 1:0.

«Будучность»

Поражением от «Зари» черногорский коллектив продлил свою беспроигрышную серию, которая на тот момент состояла из четырех выигрышных матчей.

В этот период клуб из Подгорицы одержал виктории над эстонским «Трансом» (4:1 и 2:0) в первом раунде квалификации Лиги Европы.

Отметим, что итоговая победа над эстонцами стала только четвертой в еврокубковой истории для 3-кратного чемпиона Черногории. Более одного раунда «Будучность» на евроарене не проходила никогда.

Прогноз на «Заря» — «Будучность»

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Зари» в основное время предлагают — 1.25.

На викторию «Будучности» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.60.

Проход: «Будучности» — 35.00.

Луганская команда, после победы в два мяча в гостевом поединке, практически решила вопрос с выходом в следующий раунд. По всей видимости, «Заря» выиграет и в ответной игре. Предлагаем поставить на луганчан с форой. 0