«Кайрат» — «Хапоэль» Б-Ш. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

В четверг, 1 августа, в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, «Кайрат» на своем поле сыграет с клубом «Хапоэль» Б-Ш. Начало поединка — в 17:30 мск. Прогноз на «Кайрат» — «Хапоэль» Б-Ш.

«Кайрат»

В первом квалификационном раунде Лиги Европы алмаатинцы играли против клуба из Боснии «Широки Бриег». Оба матча получились очень драматичными и беспрекословными. «Кайрат» сумел пройти дальше, взяв вверх в обоих поединках со счетом (2:1)

Чемпионат Казахстана сейчас в самом разгаре. После 20 сыгранных поединков «Кайрат» занимает третью позицию с 38 очками в своем очковом багаже.

«Хапоэль» Б-Ш

Израильтяне также стартовали в этом розыгрыше Лиги Европы с первого отборочного раунда, в котором им противостоял албанский клуб «Лячи». Выездная встреча выдалась для «Хапоэля» весьма тяжелой.

Все прогнозы на футбол

Имея преимущество по ходу всей встречи, верблюды смогли довольствоваться лишь результативной ничьей (1:1). В домашнем поединке «Хапоэль» также был на голову выше своего визави, но сумел забить лишь раз, обыграв «Лячи» (1:0) и по сумме двух встреч пробился в следующий раунд.

После гости провели поединок в рамках Суперкубка ТОТО, в котором минимально обыграли «Маккаби Хайфа» (1:0)

Прогноз

Первый матч в Израиле завершился достаточно уверенно победой хозяев (2:0). Видно, что «Хапоэль» смотрелся свежее и мобильнее. Чемпионская гонка в чемпионате Казахстана съедает очень много сил командам в высшей части таблицы и «Кайрат» не стал исключением.

Такая опытная команда, как Хапоэль, не должна разбазаривать такое хорошее преимущество. Предлагаем поставить на X2 за 1.95 0