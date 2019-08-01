ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо и Луис АдрианоРеволюция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо и Луиса Адриано Юрген КлоппРастущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подряд Антонио КонтеНапряженное лето «Интера». У Конте хватает проблем
  • 23:57
    • «Динамо» интересен колумбийский форвард
  • 23:45
    • «Тоттенхэм» обыграл «Баварию» и стал чемпионом Audi Cup
  • 23:13
    • «Челси» обыграл «Зальцбург» в контрольном поединке
  • 22:22
    • «Ливерпуль» обыграл «Лион» в товарищеском матче
  • 22:11
    • «Русенборг», «Црвена Звезда» и «Карабах» вышли в третий квалификационный раунд ЛЧ
  • 20:56
    • Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Фенербахче»
  • 20:27
    • Хачериди не перейдет в ЦСКА
    Все новости спорта

    Растеряет ли «Хапоэль» преимущество первого матча?

    «Кайрат» — «Хапоэль» Б-Ш. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Кайрат» — «Хапоэль» Б-Ш
    «Кайрат»
    В четверг, 1 августа, в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, «Кайрат» на своем поле сыграет с клубом «Хапоэль» Б-Ш. Начало поединка — в 17:30 мск. Прогноз на «Кайрат» — «Хапоэль» Б-Ш.

    «Кайрат»

    В первом квалификационном раунде Лиги Европы алмаатинцы играли против клуба из Боснии «Широки Бриег». Оба матча получились очень драматичными и беспрекословными. «Кайрат» сумел пройти дальше, взяв вверх в обоих поединках со счетом (2:1)

    Чемпионат Казахстана сейчас в самом разгаре. После 20 сыгранных поединков «Кайрат» занимает третью позицию с 38 очками в своем очковом багаже.

    «Хапоэль» Б-Ш

    Израильтяне также стартовали в этом розыгрыше Лиги Европы с первого отборочного раунда, в котором им противостоял албанский клуб «Лячи». Выездная встреча выдалась для «Хапоэля» весьма тяжелой.

    Все прогнозы на футбол

    Имея преимущество по ходу всей встречи, верблюды смогли довольствоваться лишь результативной ничьей (1:1). В домашнем поединке «Хапоэль» также был на голову выше своего визави, но сумел забить лишь раз, обыграв «Лячи» (1:0) и по сумме двух встреч пробился в следующий раунд.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    После гости провели поединок в рамках Суперкубка ТОТО, в котором минимально обыграли «Маккаби Хайфа» (1:0)

    Прогноз

    Первый матч в Израиле завершился достаточно уверенно победой хозяев (2:0). Видно, что «Хапоэль» смотрелся свежее и мобильнее. Чемпионская гонка в чемпионате Казахстана съедает очень много сил командам в высшей части таблицы и «Кайрат» не стал исключением.

    Такая опытная команда, как Хапоэль, не должна разбазаривать такое хорошее преимущество. Предлагаем поставить на X2 за 1.95 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Астана — Санта-Колома
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Заря — Будучность
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Заря — Будучность
  • Сегодня в 19:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Хаккен — АЗ Алкмаар
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Рига — Пяст
  • Сегодня в 19:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Дебрецен — Торино
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нефтчи — Арсенал
  • Сегодня в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Шериф — Партизани Тирана
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Тб — Габала
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Яблонец — Пюник
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Люцерн
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Прогресс Нидеркорн — Глазго Рейнджерс
  • Сегодня в 20:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Брондбю — Лехия
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эсбьерг — Шахтер Солигорск
  • Сегодня в 20:45
    •  1.50
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Флора
  • Сегодня в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрген Клопп
  • Растущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подряд
    • 21:30 30/07/2019     Фернандо и Луис Адриано
  • Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо и Луиса Адриано
    • Вчера в 12:17     Петербуржцы одерживают третью победу подряд в РПЛ
  • «Зенит» единственный в лиге, кто не теряет очки
    • 19:00 28/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Кайрат» — «Хапоэль» Б-Ш. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года. Прогноз на «Кайрат» — «Хапоэль» Б-Ш. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
    Тоже интересно
    Один из героев Испании — Хуан Миранда Футбол Испания привыкает доминироватьРеакция прессы на победу Испании на Евро 2019 U19 30/07/2019 в 03:390
  • 20:13
    • СМИ: «Динамо» готово купить у «Интера» Габигола
  • 19:58
    • Шюррле: Счастлив оказаться в Москве
  • 19:28
    • Шюррле — третий чемпион мира в истории РПЛ
    «Рубин» — «Ахмат» Футбол «Рубин» превратился в главное откровение сезонаРеакция спортивных СМИ на победу «Рубина» над «Ахматом» 30/07/2019 в 01:580
  • Экспресс дня

  • Стартует ли «Шахтер» с победы в новом сезоне УПЛ?
  • 3.58
    •
  • 23:26
    • «Марибор» и «Копенгаген» вышли в следующий раунд квалификации ЛЧ
  • 19:47
    • «Арсенал» в ближайшие сутки подпишет Пепе
  • 19:13
    • Полузащитник «Шальке» перешел в «Хоффенхайм»
    Малком Футбол Трансферный дайджест. 23-29 июляПереберется ли в Россию хавбек «Барселоны», какой клуб выберет полузащитник «Ювентуса», где продолжит карьеру бывшая звезда «Баварии» и другие трансферные новости последних дней 29/07/2019 в 20:170
  • 17:45
    • Шюррле официально стал игроком «Спартака»
  • 17:57
    • ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста года
  • 17:28
    • «Зенит» проведет медобследование Малкома 2 августа
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие