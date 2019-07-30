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    «Базель» и ПСВ не заставят зрителя скучать

    «Базель» — ПСВ. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Базель Прогнозы на ПСВ
    Прогноз на «Базель» — ПСВ
    30 июля состоится ответный поединок между «Базелем» и ПСВ. Команды между собой решат, кто пройдет в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Предыдущая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу голландцев. Второй матч пройдет на «Санкт-Якоб Парк» и начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Базель» — ПСВ.

    «Базель»

    Клуб уже полностью возобновил официальные выступления. «Базель» стартовал во внутреннем чемпионате, причем с уверенной победы со счетом 1:4 над «Сьоном». За этим успехом последовало разочарование — на выезде в Эйндховене команда проиграла ПСВ 3:2.

    Несмотря на поражение, швейцарцы имеют неплохие шансы на выход в следующий раунд. Все-таки они сумели забить 2 мяча на выезде, поэтому любой их гол на родной арене поставит гостей в неловкое положение.

    Последняя статистика выступлений коллектива в ЛЧ гласит, что он уступал в последних 3 играх этого турнира. Кроме того, стоит отметить, что 5 прошлых поединков с участием RotBlau завершались результативно — с тоталом больше 2.5.

    ПСВ

    В отличие от соперника ПСВ еще не начал выступать в Эредивизи, однако 27 июля команде Марка ванн Боммеля предстоит матч за Суперкубок Нидерландов с амстердамским «Аяксом».

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    Таким образом, «крестьянам» придется потратить драгоценную энергию в таком непростом матче, что совершенно точно повлечет за собой проблемы в плане физической готовности.

    В 6 из 7 последних игр ЛЧ ПСВ пропускал не менее двух раз, а в 8 из 9 выступлений клуба забивалось не менее трех мячей.

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    • Нельзя сказать, что Ван Боммель примет тактику удержания счета, но хозяева точно попытаются контролировать мяч как можно дольше, чтобы лишить соперника возможности проводить опасные атаки. Все-таки в прошлой игре «красно-белые» владели мячом 60% игрового времени.

    Прогноз

    Букмекеры одинаково оценивают шансы команд на победу в этом поединке. Коэффициент составляет 2.60. 3.50 они предлагают на ничью.

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    «Базелю» ничего не остается кроме как идти вперед и регулярно нагнетать ситуацию у чужой штрафной. Однако «швейцарцам» нельзя пропускать. Так что в зависимости от ситуации ПСВ сможет сыграть как от защиты, так и на контроле мяча.

    Считаем, что один забитый мяч пойдет на пользу результативности, поэтому предлагаем исход «тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.70. 0

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    «Базель» — ПСВ. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 июля 2019 года. Прогноз на «Базель» — ПСВ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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