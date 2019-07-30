«Базель» — ПСВ. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 июля 2019 года

30 июля состоится ответный поединок между «Базелем» и ПСВ. Команды между собой решат, кто пройдет в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Предыдущая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу голландцев. Второй матч пройдет на «Санкт-Якоб Парк» и начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Базель» — ПСВ.

«Базель»

Клуб уже полностью возобновил официальные выступления. «Базель» стартовал во внутреннем чемпионате, причем с уверенной победы со счетом 1:4 над «Сьоном». За этим успехом последовало разочарование — на выезде в Эйндховене команда проиграла ПСВ 3:2.

Несмотря на поражение, швейцарцы имеют неплохие шансы на выход в следующий раунд. Все-таки они сумели забить 2 мяча на выезде, поэтому любой их гол на родной арене поставит гостей в неловкое положение.

Последняя статистика выступлений коллектива в ЛЧ гласит, что он уступал в последних 3 играх этого турнира. Кроме того, стоит отметить, что 5 прошлых поединков с участием RotBlau завершались результативно — с тоталом больше 2.5.

ПСВ

В отличие от соперника ПСВ еще не начал выступать в Эредивизи, однако 27 июля команде Марка ванн Боммеля предстоит матч за Суперкубок Нидерландов с амстердамским «Аяксом».

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Таким образом, «крестьянам» придется потратить драгоценную энергию в таком непростом матче, что совершенно точно повлечет за собой проблемы в плане физической готовности.

В 6 из 7 последних игр ЛЧ ПСВ пропускал не менее двух раз, а в 8 из 9 выступлений клуба забивалось не менее трех мячей.

Нельзя сказать, что Ван Боммель примет тактику удержания счета, но хозяева точно попытаются контролировать мяч как можно дольше, чтобы лишить соперника возможности проводить опасные атаки. Все-таки в прошлой игре «красно-белые» владели мячом 60% игрового времени.

Прогноз

Букмекеры одинаково оценивают шансы команд на победу в этом поединке. Коэффициент составляет 2.60. 3.50 они предлагают на ничью.

«Базелю» ничего не остается кроме как идти вперед и регулярно нагнетать ситуацию у чужой штрафной. Однако «швейцарцам» нельзя пропускать. Так что в зависимости от ситуации ПСВ сможет сыграть как от защиты, так и на контроле мяча.

Считаем, что один забитый мяч пойдет на пользу результативности, поэтому предлагаем исход «тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.70. 0