«Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч регулярного чемпионата MLS 13 июля 2019 года

«Хьюстон Динамо» 13 июля примет лидера нынешнего розыгрыша MLS — клуб «Лос-Анджелес». Поединок состоится на стадионе «BBVA Стэдиум». Начало в 04:00 по мск. Прогноз на «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес».

«Хьюстон Динамо»

«Хьюстон Динамо» идет на седьмом месте Западной конференации MLS. Отставание от лидера в лице грядущего соперника составляет 16 очков.

Команда как раз занимает последнюю строчку в зоне плей-офф с 27 баллами. «Реал Солт-Лейк», который находится на уже непроходной восьмой позиции, отстает всего на один пункт.

В предыдущих шести поединках во всех турнирах Вилмера Кабреры одержали лишь одну победу — над «Нью Йорк Ред Буллз» (4:0). В остальных пяти встречах были только поражения.

«Лос-Анджелес»

Даже с учетом того, что «Филадельфия» сыграла 21 матч, а «Лос-Анджелес» — 19, вторые все равно имеют неплохой отрыв в семь пунктов. Таким образом, гости являются главными претендентами на трофей регулярного первенства.

В этом сезоне LAFC проиграли лишь два поединка. Одно поражение было нанесено командена выезде с «Колорадо Рэпидс» (0:1) 29 июня.

Перед этим коллектив выдал хорошую 4-матчевую победную серию, если учитывать две встречи в рамках US Open. После этого были еще две виктории, но в предыдущей игре снова случилось поражение — от «Портленда» (0:1).

Прогноз

Букмекер отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 2,8, а ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Лос-Анджелес» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0