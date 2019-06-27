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    Продолжит ли «Прогрес» прогрессировать?

    «Прогрес Нидеркорн» — «Кардифф Метрополитан». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Кардифф Метрополитан»
    Александр Карапетян
    В четверг, 27 июня, люксембуржский «Прогрес Нидеркорн» в первом матче предварительного раунда Лиги Европы примет валлийский «Кардифф Метрополитан». Начало поединка — в 20:30 по Москве. Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Кардифф Метрополитан».

    «Прогрес Нидеркорн»

    «Прогрес» уже два сезона довольно-таки успешно играет не евроарене. В позапрошлом розыгрыше Лиги Европы «осы» прошли один раунд, а в прошлом — два.

    В сезоне 2017/18 «черно-желтые» в первом отборочном раунде ЛЕ выбили некогда грозный шотландский «Рейнджерс», одолев его дома со счетом 2:0, на выезде уступили — 0:1. На следующем этапе их выбил кипрский АЕЛ (0:1 и 1:2).

    В минувшем евросезоне «Прогрес» с одинаковым сценарием прошел «Габалу» из Азербайджана и венгерский «Гонвед», после домашних 0:1, люксембуржцы в гостях победили — 2:0. И только в третьем раунде отбора нидеркорнцы были остановлены российской «Уфой» — 2:2 и 1:2.

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    В завершившемся чемпионате Люксембурга «Прогрес Нидеркорн» занял четвертую позицию, получив путевку в Европу только благодаря золотому дублю «Дюделанжа».

    «Кардифф Метрополитан»

    Для «Кардифф Метрополитан» это будет всего лишь четвертое выступление на евроарене. Еще в прошлом веке команда, выступающая тогда под названием «Интер», три раза участвовала в Кубке УЕФА.

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    Все эти три участия закончились на первом сопернике. Из шести поединков «лучники» проиграли в пяти из них при одной победе, забив во всех этих встречах только один гол, пропустили — 18.

    Единственная виктория пришлась на домашний матч против словенской «Горицы» со счетом 1:0, на выезде валлийцы уступили — 0:2.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В прошедшем чемпионате Уэльса «Кардифф Метрополитан» финишировал на первом месте во второй шестерке (в регулярном первенстве был седьмым), добыв билет в Европу через матчи плей-офф.

    Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Кардифф Метрополитан»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Прогрес Нидеркорн» предлагают — 1.50.

    На победу «Кардифф Метрополитан» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.80.

    «Прогрес», который в последнее время прогрессирует на евроарене, просто обязан обыгрывать на своем поле предстоящего противника. 0

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    «Прогрес Нидеркорн» — «Кардифф Метрополитан». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года. Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Кардифф Метрополитан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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