«Прогрес Нидеркорн» — «Кардифф Метрополитан». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года

В четверг, 27 июня, люксембуржский «Прогрес Нидеркорн» в первом матче предварительного раунда Лиги Европы примет валлийский «Кардифф Метрополитан». Начало поединка — в 20:30 по Москве. Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Кардифф Метрополитан».

«Прогрес Нидеркорн»

«Прогрес» уже два сезона довольно-таки успешно играет не евроарене. В позапрошлом розыгрыше Лиги Европы «осы» прошли один раунд, а в прошлом — два.

В сезоне 2017/18 «черно-желтые» в первом отборочном раунде ЛЕ выбили некогда грозный шотландский «Рейнджерс», одолев его дома со счетом 2:0, на выезде уступили — 0:1. На следующем этапе их выбил кипрский АЕЛ (0:1 и 1:2).

В минувшем евросезоне «Прогрес» с одинаковым сценарием прошел «Габалу» из Азербайджана и венгерский «Гонвед», после домашних 0:1, люксембуржцы в гостях победили — 2:0. И только в третьем раунде отбора нидеркорнцы были остановлены российской «Уфой» — 2:2 и 1:2.

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В завершившемся чемпионате Люксембурга «Прогрес Нидеркорн» занял четвертую позицию, получив путевку в Европу только благодаря золотому дублю «Дюделанжа».

«Кардифф Метрополитан»

Для «Кардифф Метрополитан» это будет всего лишь четвертое выступление на евроарене. Еще в прошлом веке команда, выступающая тогда под названием «Интер», три раза участвовала в Кубке УЕФА.

Все эти три участия закончились на первом сопернике. Из шести поединков «лучники» проиграли в пяти из них при одной победе, забив во всех этих встречах только один гол, пропустили — 18.

Единственная виктория пришлась на домашний матч против словенской «Горицы» со счетом 1:0, на выезде валлийцы уступили — 0:2.

Календарь и таблица Лиги Европы

В прошедшем чемпионате Уэльса «Кардифф Метрополитан» финишировал на первом месте во второй шестерке (в регулярном первенстве был седьмым), добыв билет в Европу через матчи плей-офф.

Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Кардифф Метрополитан»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Прогрес Нидеркорн» предлагают — 1.50.

На победу «Кардифф Метрополитан» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.80.

«Прогрес», который в последнее время прогрессирует на евроарене, просто обязан обыгрывать на своем поле предстоящего противника. 0