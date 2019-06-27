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    «Баллимена» и «Рунавик» не смогут сохранить свои ворота на замке

    «Баллимена Юнайтед» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Баллимена Юнайтед» — «НСИ Рунавик»
    Клеминт Ольсен в этом чемпионате Фарер забил 16 мячей
    В первом поединке предварительного раунда Лиги Европы 27 июня северо-ирландский клуб «Баллимена Юнайтед» примет на своем поле фарерский «НСИ Рунавик». Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на «Баллимена Юнайтед» — «НСИ Рунавик».

    «Баллимена Юнайтед»

    В прошедшем чемпионате Северной Ирландии «Баллимена Юнайтед» с 75 очками финишировала на втором месте, отстав от первого «Линфилда» на десять пунктов.

    Для «маляров» это будет восьмое участие в еврокубках. Семь других розыгрышей прошли неудачно для них. Ни одного разу они не смогли выбить хотя бы одного соперника.

    В 14 матчах на евроарене «небесно-голубые» смогли добыть только одну победу, один раз сыграли вничью и 12 встреч проиграли, разница мячей в этих играх составила — 3:41.

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    В последнем своем появлении в евротурнирах, состоявшемся в сезоне 2017/18 в Лиге Европы, «Баллимена Юнайтед» уступила в двух встречах норвежскому «Одд Гренланду» (0:2 и 0:3).

    «НСИ Рунавик»

    «НСИ Рунавик» возьмет старт в еврокубках уже 13 раз в своей истории, но также, как и его предстоящий противник, ни разу не проходил дальше.

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    В 24 поединках на евроарене «желто-черные» дважды выиграли при одной ничьей и 21 поражении, забив за все время 15 мячей, пропустили — 72.

    В минувшем сезоне в первом отборочном раунде Лиги Европы «пчелы» устроили голевую перестрелку с шотландским «Хибернианом»: 4:6 — дома и 1:6 — в гостях.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В чемпионате Фарерских островов, в котором на данный момент прошло 14 туров, «НСИ Рунавик» идет на первой позиции, но вторую строку он опережает только по лучшей разнице мячей.

    Прогноз на «Баллимена Юнайтед» — «НСИ Рунавик»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение представителю Северной Ирландии. На победу «Баллимена Юнайтед» предлагают — 1.90.

    На победу «НСИ Рунавика» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.75.

    Фарерские клубы крайне неудачно играют на выезде, и лидер текущего чемпионата не является исключением. Считаем, что хозяева не проиграют.

    Также думаем, что обе команды смогут отличиться в этом поединке. 0

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    «Баллимена Юнайтед» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года. Прогноз на «Баллимена Юнайтед» — «НСИ Рунавик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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